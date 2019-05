Serie B, altro ribaltone: via il playout, i playoff non slittano

Il campionato di Serie B più sofferto della storia continua a regalare sorprese. Dopo la querelle tardo estiva sul format e la lunga sequenza di ricorsi, bocciati, volti a ottenere il ripescaggio, la retrocessione del Palermo per presunte irregolarità amministrative, decisa dal Tfn che si è espresso nel primo grado del processo a carico della società rosanero, ha prodotto un’altra, clamorosa novità.

La Lega ha infatti deciso di non far giocare il playout, che si sarebbe dovuto disputare tra Foggia e Salernitana: i rossoneri, quart’ultimi, retrocedono direttamente in C insieme a Padova e Carpi, oltre che al Palermo.

Resta invece invariato il programma dei playoff anche a livello di date: le gare del turno preliminare Verona-Perugia e Spezia-Cittadella rimangono in calendario per il 17 e il 18 maggio alle ore 21. Benevento e Pescara ammesse direttamente alle semifinali.



SPORTAL.IT | 13-05-2019 20:22