Serie B: Ascoli, Brescia e Pisa restano a punteggio pieno

La classifica di Serie B si allunga dopo appena tre giornate. Nella giornata di sabato erano in campo tre delle quattro squadre che avevano vinto nei primi due turni e tutte sono state in grado di ripetersi in trasferta.

Di rigore il successo dell’Ascoli a Como, mentre il Brescia di Pippo Inzaghi passa con autorità rovinando la festa dell’Alessandria che tornava a giocare una partita di B in casa dopo 46 anni.

Ancora più netta la vittoria del Pisa, 4-1 in casa di una Ternana ancora ferma a 0 punti proprio come la stessa Alessandria. Pareggio senza reti tra Frosinone e Perugia, 1-1 l’atteso Spal-Monza con Carlos Augusto che risponde al guizzo di Lorenzo Colombo.

Domenica le ultime tre partite, Cosenza-Vicenza (ore 14), Cremonese-Cittadella (16.15) e Pordenone-Parma (20.30).

Risultati partite del sabato 3ªa giornata:

Alessandria-Brescia 1-3

Frosinone-Perugia 0-0

Como-Ascoli 0-1

Ternana-Pisa 1-4

Spal-Monza 1-1

Crotone-Reggina ore 18.30

