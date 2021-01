Serie B, Brescia-Monza: l'ex Balotelli è il grande assente del match

Questa sera al Rigamonti di Brescia derby lombardo tra i padroni di casa di mister Dionigi e il Monza di mister Brocchi.

Le due squadre arrivano all’appuntamento del monday night con speranze e obiettivi diamentralemnte opposti: i padroni di casa cercano punti pesanti in chiave salvezza. Dopo le tre sconfitte nelle ultime quattro gare disputate la gara di oggi è delicata per non sprofondare ulteriormente nelle zone bollenti della classifica. Il Monza invece, in caso di vittoria appaierebbe addirittura la Salernitana al secondo posto in classifica.

Qualche problema di infortuni per i brianzoli che devono rinunciare a Mario Balotelli, ancora infortunato; Cristian Brocchi (ex della partita) però è soddisfatto del lavoro settimanale e ha le idee chiare: “I ragazzi si sono allenati bene, hanno reagito alla delusione di Cosenza e hanno dato segnali importanti dal punto di vista dell’atteggiamento e dell’attenzione”.

PROBABILI FORMAZIONI:

Brescia (3-4-1-2): Joronen; Papetti, Chancellor, Mangraviti; Karacic, Bisoli, Van de Looi, Martella; Jagiello; Aye, Donnarumma. All.: Dionigi.

Monza (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Bettella, Carlos Augusto; Frattesi, Barberis, Barillà; Boateng, Gytkjaer, Mota Carvalho. All. Brocchi

OMNISPORT | 25-01-2021 16:25