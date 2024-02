Serie B, c’è il turno infrasettimanale: occhio a Catanzaro-Bari, dove vedere le gare in tv

Turno infrasettimanale in Serie B, con la 27a giornata ormai alle porte: tra big match e scontri diretti, il programma completo delle partite

26-02-2024 12:42

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Archiviato il 26° turno della regular season, è tempo di turno infrasettimanale in Serie B, dove sono attesi testa-coda, scontri diretti e big match importanti per gli obiettivi delle 20 squadre impegnate nella 27a giornata. Entriamo nel dettaglio del programma completo, che si aprirà martedì con Reggiana-Sudtirol e Ascoli-Brescia, per poi chiudersi mercoledì sera con tre sfide molto interessanti.

Dove vedere le partite della Serie B in diretta tv e streaming

Tutte le partite della Serie B, anche in questa 27a giornata, saranno trasmesse in diretta tv sui canali Sky Sport, con la possibilità di non perdersi nemmeno un minuto delle gare in contemporanea attraverso l’opzione “Diretta Goal Serie B”, in onda sul canale 251 di Sky. Incontri del campionato cadetto che restano visibili in co-esclusiva live su DAZN, broadcaster che ha acquisito i diritti televisivi della seconda serie professionistica italiana. Finestre dedicate ad ogni singolo evento, più “Zona Serie B”, che vi consentirà di rimanere aggiornati in tempo reale sull’intero programma del turno infrasettimanale.

Servizio streaming attivo su Sky Go, NOW Tv e DAZN, con le rispettive applicazioni scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un comune login, previo abbonamento. NOW Tv e DAZN sono presenti anche su dispositivi mobili quali Ps4 e XBox, oltre che nell’apposita sezione “App” di SkyQ, per tutti i clienti che hanno sottoscritto un abbonamento con la tv satellitare.

Non è prevista nessuna diretta tv in chiaro su Rai, Mediaset o TV8, ma potrete seguire in diretta tutte le partite di Serie B su Rai Radio Uno, grazie a “Tutto il Calcio minuto per minuto”, in versione dedicata alla cadetteria. Aggiornamenti live sui canali social ufficiali delle 20 formazioni impegnate tra martedì 27 e mercoledì 28 febbraio, con risultato, marcatori e contenuti originali su Instagram, Facebook e X. Highlights disponibili sui canali YouTube di Sky Sport e DAZN poco dopo il fischio finale delle gare in calendario.

Il programma completo della 27a giornata di Serie B: gli orari

Programma della 27a giornata di Serie B che si aprirà martedì con Reggiana-Sudtirol e Ascoli-Brescia, due sfide importanti per consolidare piazzamenti playoff e chiudere discorsi salvezza. Calcio d’inizio previsto per le ore 18.15, con Alessandro Nesta che vuole tornare a vincere, dopo essere rimasto a secco nelle ultime quattro apparizioni.

Nella serata di martedì, riflettori puntati su Catanzaro-Bari e Sampdoria-Cremonese, con le Aquile di Vincenzo Vivarini che volano sulle ali dell’entusiasmo, a -6 dalla promozione diretta. La squadra di Andrea Pirlo, invece, vuole dare continuità al successo di Cosenza, ma di fronte troverà una Cremonese capace di annullare in dieci uomini il doppio vantaggio del Palermo di Corini, nello scontro diretto andato in scena lo scorso weekend. La cura Stroppa ha portato i grigiorossi a quota 47, ad una sola lunghezza dal Venezia.

Proprio i rosanero, sempre in corsa per il bersaglio grosso, attendono al “Barbera” la Ternana di mister Breda, reduce da tre risultati utili consecutivi. Occhio al sentitissimo “derby del Lago” tra Lecco e Como, mentre la capolista Parma ospiterà il Cosenza al “Tardini”, con le condizioni di Dennis Man che non sembrano preoccupare Fabio Pecchia. Botta al polpaccio per il fantasista romeno.

Mercoledì, toccherà al Venezia rispondere alle dirette concorrenti, nel corso del confronto con il temibile Cittadella, capace di fare risultato ovunque. Interessante il match che vedrà protagoniste all’Arena Garibaldi Pisa e Modena, con i canarini che devono difendere il loro piazzamento playoff. Sempre alle 20.45, scontro salvezza in piena regola al “Picco”, dove si affronteranno Spezia e Feralpisalò.

Questo il programma completo della 27a giornata di Serie B, con gli orari di tutte le partite:

Reggiana-Sudtirol Martedì ore 18.15

Ascoli-Brescia Martedì ore 18.15

Catanzaro-Bari Martedì ore 20.30

Sampdoria-Cremonese

Lecco-Como

Palermo-Ternana

Parma-Cosenza

Venezia-Cittadella Mercoledì ore 20.30

Pisa-Modena

Spezia-Feralpisalò

Serie B, i big match della 27a giornata: occhi puntati su Sampdoria-Cremonese

Alla vigilia di questo turno infrasettimanale, appare facile individuare i big match di giornata. Catanzaro-Bari attira su di sé riflettori di ben altra categoria, al di là del campionato condotto finora dalle compagini allenate da Vincenzo Vivarini e Beppe Iachini, subentrato all’esonerato Pasquale Marino poche settimane fa.

Si prende la scena la Cremonese di Giovanni Stroppa, impegnata a Marassi contro la Sampdoria di Andrea Pirlo, tanto discontinua quanto pericolosa in determinati confronti. I grigiorossi non possono permettersi passi falsi, se vogliono tenere il passo di Parma e Palermo e mettere pressione al Venezia di Vanoli, impegnato 24 ore dopo contro il Cittadella.

Stimolante Pisa-Modena, con i nerazzurri che vengono da due ko di fila e hanno intenzione di riscattarsi davanti al proprio pubblico. L’avversario è di quelli ostici, con l’undici di Bianco che ha voglia di tornare a vincere all’indomani di quattro pareggi consecutivi.

I big match della 27a giornata di Serie B: