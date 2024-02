Serie B, Beppe Iachini è il nuovo allenatore del Bari: preferito a Fabio Cannavaro, le cifre e i dettagli

Il club della famiglia De Laurentiis riparte dall'allenatore marchigiano dopo l'esonero di Pasquale Marino: i dettagli dell'accordo e la data del debutto da tecnico biancorosso.

06-02-2024 14:51

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Il Bari riparte da Beppe Iachini. Il club della famiglia De Laurentiis, dopo l’esonero di Pasquale Marino arrivato in seguito al ko con il Palermo per 3-0, ha scelto di puntare sul tecnico marchigiano e il suo staff per proseguire il cammino in Serie B. Si tratta del terzo allenatore in questa stagione per i biancorossi dopo Michele Mignani e Pasquale Marino. Di seguito, i dettagli dell’accordo con il nuovo tecnico.

Bari-Iachini, i dettagli dell’accordo

Dopo un anno e mezzo dall’addio al Parma, è tutto pronto per l’inizio dell’avventura di Beppe Iachini sulla panchina del Bari in Serie B. L’allenatore marchigiano, secondo Sky Sport, ha trovato l’accordo con il club pugliese firmando un contratto di un anno e mezzo. L’ex allenatore di Parma e Fiorentina, insieme al vice Simone Pavan, il preparatore atletico Tafani e il collaboratore tecnico Mirra, dirigeranno il primo allenamento nella giornata di oggi, martedì 6 febbraio.

Iachini, nuova esperienza a due anni da Parma

Il Bari si affida alla cura Beppe Iachini. Nella sua carriera da allenatore vanta quattro promozioni in Serie A con Chievo Verona nel 2007-2008, Brescia nel 2009-2010, Sampdoria nel 2011-2012 e Palermo nel 2013-2014. L’obiettivo del tecnico con i biancorossi sarà quello di far ritrovare l’entusiasmo dopo un avvio di stagione tutt’altro che soddisfacente, provando a guadagnare terreno sulle altre e tentando di centrare la zona playoff.

Il club pugliese, di fatto, occupa attualmente la quindicesima posizione in classifica con 27 punti e un bilancio di 5 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte. La prima gara ufficiale di Iachini alla guida del Bari sarà quella contro il Lecco, in programma sabato 10 febbraio con calcio d’inizio alle 16:15 tra le mura del “San Nicola”.

Il Bari nel destino del “cagnaccio”

Cappellino da baseball e via. Iachini, noto anche con il soprannome di “cagnaccio” dai tempi in cui calcava i campi da giocatore nell’Ascoli, ripartirà da Bari dopo esser stato preferito a Fabio Cannavaro. L’allenatore ex Sampdoria si appresta a rilanciare il club biancorosso. Non si tratta di una squadra qualunque per il tecnico originario di Ascoli Piceno: è infatti la seconda più affrontata nella sua carriera da allenatore, con ben 16 incontri all’attivo.