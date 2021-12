Serie B, caos Covid: campionato a rischio sospensione

22-12-2021 16:47

Il campionato di Serie B sprofonda nel caos a causa dell’aumento esponenziale dei casi di positività al Covid-19.

A una giornata dalla fine del girone d’andata e in vista dell’ormai consueto tour di impegni durante le feste natalizie, la Lega deve fare i conti con ben sette squadre alle prese con un numero elevato di atleti positivi.

Si tratta di Ascoli, Pordenone, Monza, Lecce, Pisa, Como, Vicenza e Spal.

La situazione più preoccupante riguarda la Spal, nel cui spogliatoio è scoppiato un focolaio con una ventina di contagiati.

Il presidente Tacopina, prima ancora di ricevere comunicazioni dall’Ausl locale, ha deciso di fermare la squadra, che quindi non scenderà in campo nel doppio turno casalingo del 26 e del 29 dicembre contro Benevento e Pisa. “La sicurezza e la salute vengono prima di tutto” ha dichiarato Tacopina.

La stessa cosa accadrà al Monza, che dopo essere stato fermato dall’ATS Brianza per la partita contro il Benevento non potrà scendere in campo neppure contro Perugia e Reggina. Nella giornata di giovedì 23 dicembre è in programma un Consiglio di Lega durante il quale potrebbe venire deciso il rinvio in blocco a gennaio della 19 e della 20 giornata, con slittamento conseguente del calendario. La pausa invernale del torneo cadetto è prevista dal 29 dicembre al 15 gennaio.

