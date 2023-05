L’ex Roma ai microfoni de”Il Gazzettino”: “Aspettavo l’undicesima marcatura perché sapevo che avrebbe potuto regalare punti preziosi alla squadra”

15-05-2023 14:28

L’attaccante del Cittadella Mirko Antonucci, ex Roma, autore del momentaneo gol del vantaggio contro il Sudtirol, ha commentato il pareggio ottenuto nel corso della trentasettesima gara del campionato di Serie B Le parole di Antonucci intervistato ai microfoni de “Il Gazzettino: “Aspettavo l’undicesima marcatura perché sapevo che avrebbe potuto regalare punti preziosi alla squadra. È stata una gioia andare a segno con il Südtirol, sarebbe stato meglio se il gol ci avesse regalato la salvezza con una giornata di anticipo”.

Prosegue poi l’ex Roma parlando della possibili salvezza del Cittadella: “Come ha detto il nostro allenatore, quando non puoi vincere devi portare a casa il pareggio, per noi vale oro, perché ci mette nelle condizioni migliori per affrontare l’ultimo turno. Le altre dovranno soltanto vincere per sperare, noi avremo invece due risultati a disposizione”.