Serie B - Cittadella, Kastrati: "Ci difendiamo bene, ma per salvarci dobbiamo segnare di più"

L'estremo difensore dei veneti intervistato dal Gazzettino dopo lo 0-0 esterno nel posticipo della trentunesima giornata contro il Modena

04-04-2023 14:00

“Dovevamo ripartire con il piede giusto dopo la sosta: a Modena non siamo riusciti a fare il colpo, ma il punto al ‘Braglia’ non è affatto male. Quando non si vince, l’importante è non perdere, soprattutto in questa fase del campionato, molto delicata”. Così il portiere del Cittadella Elhan Kastrati, intervistato dal Gazzettino, dopo lo 0-0 nel posticipo della 31a giornata della serie cadetta.

Kstrati ha proseguito: “Per la salvezza sarà una battaglia fino alla fine, le partite diventeranno sempre più difficili e le squadre sempre più chiuse, tutti proveranno a sbagliare il meno possibile. Ma noi siamo pronti. Sono felice quando faccio buone prestazioni e aiuto il Cittadella, quando faccio bene il mio. La fase difensiva è andata bene, tutti si sono comportati egregiamente, i centrali hanno fatto un paio di interventi decisivi, risolvendo situazioni intricate, ma se poi non la butti dentro non fai tanta strada. E’ importante tenere bene in fase difensiva, però davanti occorrono le reti dei nostri attaccanti”.