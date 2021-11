Serie B: colpo Vicenza, Lecce-Ternana pari show

26-11-2021 22:38

Lecce frenato in casa dalla Ternana nell’anticipo della quattordicesima giornata di Serie B giocato al Via del Mare. Giallorossi e rossoverdi impattano per 3-3 al termine di una partita spettacolare: dopo il vantaggio di Falletti, i salentini ribaltano il risultato con Majer e Strefezza. Nella ripresa Donnarumma segna il 2-2, i padroni di casa si riportano avanti con un’autorete di Boben e Partipilio al 72′ segna il definitivo 3-3. In classifica Lecce secondo a 25 punti, Ternana tredicesima a 18.

Nell’altro anticipo, preziosa vittoria del Vicenza a Crotone grazie ad una rete di Giacomelli, realizzata nel corso della ripresa. I biancorossi al secondo successo stagionale salgono a 7 punti al penultimo posto, Crotone sempre terzultimo a 8.

