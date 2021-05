Serie B, Cosenza-Monza: i convocati di Brocchi

Sono 24 i prescelti da Cristian Brocchi per affrontare la trasferta di Cosenza. Tra gli assenti, spiccano i nomi di Boateng e Scaglia (out entrambi per affaticamento muscolare) che si aggiungono a quelli di Anastasio e Lamanna. Torna invece arruolabile Maric.

Ecco dunque tutte le scelte dell’allenatore milanese:

Portieri: Sommariva, Di Gregorio, Rubbi.

Difensori: Donati, Bellusci, Bettella, Paletta, Carlos Augusto, Sampirisi, Pirola.

Centrocampisti: Barberis, D’Errico, Frattesi, Barillà, Armellino, Scozzarella, Colpani.

Attaccanti: Gytkjaer, Maric, Ricci, Balotelli, Mota Carvalho, Diaw, D’Alessandro.

OMNISPORT | 06-05-2021 16:14