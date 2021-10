Serie B: Cosenza ok, Vicenza-Monza pareggio della paura

27-10-2021 23:39

Il programma della decima giornata di Serie B, secondo turno infrasettimanale della stagione, si è aperto con due anticipi.

Il più atteso si è giocato al “Menti” di Vicenza, dove Cristian Brocchi ha ritrovato il proprio passato sfidando il Monza: l’1-1 finale, giunto al termine di un match modesto, è stato lo specchio del difficile momento delle due squadre. Ierardi nella ripresa ha evitato l’ennesima sconfitta ai veneti, saliti a quota quattro punti, mentre i brianzoli di Stroppa, incapaci di capitalizzare il vantaggio siglato da Mazzitelli al 34′ su errore della difesa biancorossa, restano lontani dai primi posti.

Nel tardo pomeriggio, invece, il Cosenza ha fatto valere la legge del “San Vito-Marulla”: la squadra di Zaffaroni ha sconfitto per 3-1 la Ternana dell’applaudito ex, da calciatore, Cristiano Lucarelli.

Rossoblù implacabili in casa (quattro vittorie ed un pareggio), salgono a 14 punti, tanti considerando l’estate travagliata tra ripescaggio tardivo al posto del Chievo e mercato svolto in poche settimane dal ds Goretti.

Lupi scatenati nel primo tempo con l’autogol di Ghiringhelli in avvio e la rete del solito Gori. Mazzocchi prova a riaprire la gara al 23′, ma l’attacco delle Fere non ha punto e Millico ha chiuso la partita nel secondo tempo. Nel recupero rigore sbagliato da Donnarumma, per la Ternana brusco stop alla risalita dopo due vittorie.

Nella giornata di giovedì il resto del programma. La Serie B tornerà in campo lunedì 1° novembre, quando si disputeranno tutte le partite dell’11ª giornata.

