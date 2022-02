Serie B: Cremonese in vetta, ok Monza. Parma ko

15-02-2022 20:42

Cremonese nuova capolista della Serie B: i grigiorossi hanno piegato per 3-1 in casa il Parma grazie alle reti di Baez, Gondo e Zanimacchia, prendendosi la leadership del campionato con due punti di vantaggio su Lecce (che ha una partita in meno) e Pisa, che ha pareggiato in casa contro il Vicenza. Il Monza è passato su rigore con Valoti al 38′ sul campo della Ternana ed è quarto in classifica.

Spal ancora ko e sull’orlo della zona playout: la Reggina ha sbancato il Mazza per 3-1. Vittorie esterne per Perugia e Cittadella contro Cosenza e Pordenone: entrambe sono rientrate in lizza per i playoff.

Serie B, i risultati

Cosenza-Perugia 1-2

Cremonese-Parma 3-1

Pisa-Vicenza 2-2

Pordenone-Cittadella 0-1

Spal-Reggina 1-3

Ternana-Monza 0-1

OMNISPORT