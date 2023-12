Serie B, i big match e dove vederli in tv: Ascoli-Catanzaro amarcord Mazzone, Pirlo sfida la Reggiana

Si apre il sipario sulla prossima giornata di campionato con tante sfide interessanti e delicate: il programma e il palinsesto della diciassettesima giornata

15-12-2023 11:26

Si accendono i riflettori sulla 17ª giornata di Serie B e le luci puntano soprattutto sulla lotta a distanza tra il Parma e il Venezia, con il Como e il Catanzaro pronte ad approfittarne. La classifica è molto corta e il copione del campionato è aperto a cambi di programma e sceneggiature improvvise. Tante le partite interessanti, con molti obiettivi da inseguire e stati d’animo da modificare.

Il Cosenza ospita il Parma, Venezia contro il SudTirol

Spezia e Bari aprono le danze con l’anticipo del venerdì: entrambe vengono da una vittoria e cercano continuità. Prosegue la sfida a distanza per il vertice della classifica tra il Parma e il Venezia. La squadra di Pecchia volerà a Cosenza, che non vede i tre punti da tre giornate. Le insidie sono dietro l’angolo. Gli undici di Vanoli affronteranno il SudTirol, in una fase complicata della stagione. “Mazzone vibes” in Ascoli-Catanzaro, una gara con due obiettivi differenti: i bianconeri lottano per la salvezza, i giallorossi per la promozione.

Il Palermo ha voglia di riscatto dopo l’incredibile finale del Tardini e contro il Pisa può dare un segnale. La Sampdoria di Pirlo è rinata e nelle ultime cinque giornate ne ha vinte quattro e ne ha persa solo una. Al Mapei con la Reggiana l’ex Juve può mantenere il trend e continuare la scalata per puntare la zona playoff. Sfida tra sorprese in Modena-Cittadella, mentre la Cremonese e il Como di Fabregas saranno ospiti di FeralpiSalò e Brescia.

Serie B, il programma della 17ª giornata

VENERDÌ

Spezia-Bari ore 20.30

SABATO

Brescia-Como ore 14.00

FeralpiSalò-Cremonese ore 14.00

Modena-Cittadella ore 14.00

Reggiana-Sampdoria ore 14.00

Venezia-SudTirol ore 14.00

Ascoli-Catanzaro ore 16.15

Cosenza-Parma ore 16.15

Palermo-Pisa ore 16.15

DOMENICA

Lecco-Ternana ore 16.15

Serie B, dove vederla in tv e streaming

Non ci sono canali che abbiano l’esclusiva assoluta per trasmettere la Serie B, di alternative ce ne sono parecchie: