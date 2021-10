Serie B: due big match infiammano il campionato

28-10-2021 10:58

Dopo dopo gli anticipi andati in scena ieri e che hanno visto il Cosenza superare la Ternana e il Vicenza pareggiare fra le mura amiche contro il Monza, oggi andrà in scena tutto il resto del programma delle gare del 10° turno di campionato.

Su tutte spiccano due gare: Brescia-Lecce e Cremonese-Pisa. Dall’esito non scontato di questi due big match la classifica potrebbe essere sconvolta. Tanto dipenderà dal Brescia che in casa ospita il Lecce. I lombardi di Pippo inzaghi sembrano essersi messi alle spalle il doppio ko contro Como e Perugia. Nell’ultimo turno infatti le rondinelle hanno avuto la meglio proprio sulla Cremonese che questa sera ospita la capolista Pisa. Due incroci davvero bellissimi e se le squadre di casa faranno di tutto per cercare i tre punti sfruttando il calore del proprio pubblico, Lecce e Pisa non staranno a guardare, visto che entrambe le formazioni hanno già vinto due partite fuori casa.

Trasferta insidiosa per Benevento e Reggina appollaiate a quota 16 punti in classifica. I campani saranno ospiti del Crotone che in questo inizio di campionato sta stentando parecchio a trovare la giusta continuità, mentre la Reggina, reduce dalla vittoria in casa contro il Parma, è attesa dalla trasferta a Perugia.

Sulla carta sembrerebbe più agevole la trasferta del Frosinone contro l’Alessandria. Fabio Grosso predica calma, ma allo stesso tempo sa che vincere significherebbe rimanere nel gruppo che conta a ridosso delle primissime posizioni.

Trasferta delicata infine per il Parma che è ospite a Cittadella. Gli uomini di Maresca sono piombati al quindicesimo posto in classifica con soli 10 punti a pari merito con Como e Spal e di pochissimo sopra la zona play out. La panchina di Maresca traballa pericolosamente: ai ducali servono i tre punti come l’aria.

IL PROGRAMMA DI OGGI

ORE 18.00

Alessandria-Frosinone

Ascoli-SPAL

Brescia-Lecce

ORE 20.30

Cittadella-Parma

Como-Pordenone

Cremonese-Pisa

Crotone-Benevento

Perugia-Reggina

