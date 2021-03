Serie B, Frosinone-Monza: i convocati di Christian Brocchi

Christian Brocchi, allenatore del Monza 2° in Serie B, ha diramato la lista dei convocati che prenderanno parte alla trasferta contro il Frosinone, in programma domani alle 17:00. Esclusi Kevin Prince Boateng per un’elongazione e Pirola a riposo precauzionale. Mancherà anche Super Mario Balotelli, alle prese con un leggero affaticamento muscolare.

Questa la lista completa:

Portieri: Lamanna, Sommariva, Di Gregorio

Difensori: Donati, Anastasio, Bellusci, Bettella, Scaglia, Paletta, Carlos Augusto, Sampirisi

Centrocampisti: Barberis, D’Errico, Frattesi, Barillà, Armellino, Scozzarella, Colpani

Attaccanti: Gytkjaer, Maric, Ricci, Mota Carvalho, Diaw, D’Alessandro

OMNISPORT | 01-03-2021 14:07