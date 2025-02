Serie B: Palermo, si sblocca Pohjanpalo ma contro il Mantova non basta: assurdità di Ceccaroni. La Juve Stabia domina il Cosenza

La 26esima giornata di Serie B termina con le ultime quattro partite in programma questa domenica. Spicca il pareggio 2-2 tra Palermo e Mantova, con i rosanero (in dieci per un gesto incomprensibile di Ceccaroni) che hanno evitato la sconfitta con la prima rete con la maglia dei siculi di Pohjanpalo. La Juve Stabia mette in ulteriore difficoltà un Cosenza fanalino di coda, in classifica subito dopo il Frosinone che evita però la disfatta pareggiando in extremis contro la Reggiana. Parlando invece di zone alte, alle 17:15 il Pisa va ospite del Cesena per provare a distanziare lo Spezia dal suo secondo posto e accorciare con la capolista Sassuolo.

Il Frosinone evita il peggio, Reggiana beffata

Il Frosinone, nelle retrovie della classifica, subisce un gol in un primo tempo non esattamente spettacolare contro la Reggiana. A decidere le sorti di questa metà gara Sersanti al 42′. Nella ripresa un bel gesto tecnico di Vergara, un colpo di tacco per Gondo, rischiava di tramutarsi in gol per gli ospiti se non fosse stato per i riflessi di Cerofolini.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il Palermo in inferiorità riesce a contenere il Mantova: ma Ceccaroni compie un’assurdità

Allo Stadio Barbera il clima si fa subito rovente visto che, alla lettura delle formazioni, il tecnico Dionisi una volta nominato dallo speaker è stato subissato di fischi. Eppure il primo tempo si conclude con il vantaggio per 1-0 dei rosanero, grazie alla conclusione di potenza firmata da Verre al 26′.

Ma per il Palermo si mette male nella ripresa, con il Mantova che raggiunge e sopravanza gli avversari prima al 46′ col gol (il primo in Serie B) di Mensah, e poi dopo circa dieci minuti col raddoppio siglato da Brignani. La reazione è affidata al nuovo arrivato dal mercato invernale Pohjanpalo, che prova ad impensierire il portiere rivale senza successo. Il finlandese però si riscatta dal dischetto con il suo primo gol in rosanero, tramite il calcio di rigore deciso dall’arbitro dopo il contatto in area tra Le Douaron e De Maio. Il match va in pareggio e gli animi si scaldano, con l’espulsione di Ceccaroni reo di gioco scorretto (mani in faccia) su Artioli (che stava cercando di guadagnare tempo prendendo il pallone fuori dal campo, cosa che ha suscitato la stizza del difensore): il Palermo resta quindi in inferiorità numerica.

Doppietta di Adorante e gol di Fortini: la Juve Stabia mette all’angolo il Cosenza

La sfida tra una Juve Stabia in corsa per i play-off e un Cosenza che langue all’ultimo posto della classifica va in archivio nel primo tempo con un risultato di 1-0. Rete siglata proprio alla fine della metà gara, con Adorante che al 45′ effettua un tiro che impatta sul palo per poi finire dietro l’estremo difensore. Prima però gli ospiti hanno avuto una chance notevole con Garritano che si ritrova a tu per tu con il portiere rivale effettuando un calcio di rigore in movimento, tuttavia deviato dall’estremo difensore sopra la traversa. Al 27′ la gara ha subito una interruzione a causa del malore di un tifoso sugli spalti. Fatto di cui era venuto a conoscenza Demba Thiam, che ha subito avvisato lo staff a bordo campo. Fortunatamente pare non ci siano state conseguenze serie per lo sfortunato sostenitore, prontamente soccorso dal personale medico.

Nella ripresa Adorante firma la doppietta approfittando dell’uscita di Micai, e la Juve Stabia sfiora pure la potenziale tripletta con un rigore scatenato dal fallo di D’Orazio su Leone: tuttavia la revisione del VAR spinge Ayroldi ad annullare la decisione. All’86’ i padroni di casa chiudono definitivamente i conti con la rete di Fortini.

Serie B, 26esima giornata: il programma

Di seguito, il programma completo della 26esima giornata del campionato di Serie B:

Catanzaro-Cittadella 1-0

Modena-Spezia 1-1

Carrarese-Salernitana 3-2

Sudtirol-Sampdoria 2-1

Sassuolo-Brescia 2-0

Bari-Cremonese 1-1

Palermo-Mantova 2-2

Frosinone-Reggiana 1-1

Juve Stabia-Cosenza 3-0

Cesena-Pisa domenica ore 17.15

Classifica Serie B 2024/25