Serie B, Genoa: l’ex capitano Criscito: “Gilardino? Facevo di nuovo parte del progetto”

24-05-2023 11:56

Mimmo Criscito, ormai ex capitano del Genoa, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de a Il Secolo XIX-Genova. Ecco le parole dell’ex giocatore del club ligure: “Sono tornato da Toronto con l’idea di smettere: non mi piaceva come stavano andando le cose lì e con la mia famiglia ho deciso di rientrare. Non pensavo che avrei avuto delle offerte: oltre al Genoa c’erano altre due squadre ma non le ho prese in considerazione. Quando mi ha chiamato Blazquez ci siamo visti a cena e ho detto subito di sì. Non abbiamo parlato di cifre: avrei giocato anche gratis per riportare il Genoa in A ma non si poteva fare, per questo ho accettato il minimo sindacale”.

Sul cambio di allenatore, Criscito non ha dubbi: “Tutti sanno che sono andato via perché non rientravo nei piani di Blessin. Non gli piacevo, per il suo modo di intendere il calcio, e l’ho accettato, potevo restare e fare casino ma non sarebbe stato il bene del Genoa. Con l’arrivo di Gilardino son cambiate anche le valutazioni: con lui facevo di nuovo parte del progetto”.