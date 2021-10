Serie B, Giudice Sportivo: 3 giornate di squalifica per Micai della Reggina

Il giudice sportivo in relazione alle partite della 7a giornata del campionato di calcio di Serie B, disputate nell’ultimo week-end, ha squalificato per tre giornate Alessandro Micai della Reggina per “avere, al 20′ del st, a gioco fermo, colpito un avversario con uno schiaffo al volto”.

Sono stati fermati per un turno Simone Canestrelli (Crotone), Fran Kracic (Brescia), Franco Vazquez (Parma) e Gennaro Acampora (Benevento), al quale è stata inflitta anche un’ammenda di 1.500 euro.

Fermati per un turno anche due allenatori: si tratta di Pep Clotet della Spal e di Edoardo Gorini che invece siede sulla panchina del Cittadella.

Fra i dirigenti, Pasquale Foggia (Benevento) è stato squalificato per tre giornate e dovrà inoltre pagare un’ammenda di 5 mila euro per “avere, al termine della partita, sul terreno di gioco, con atteggiamento provocatorio, rivolto all’arbitro espressioni irriguardose; all’atto del provvedimento di espulsione, mentre il direttore di gara si allontanava in direzione degli spogliatoi, tentava di inseguirlo e trattenuto da un altro dirigente reiterava tale comportamento, urlandogli epiteti insultanti”

