Serie B, Giudice Sportivo: tre calciatori squalificati per un turno

Sono tre i giocatori squalificati per un turno dal Giudice Sportivo dopo la 6^ giornata del campionato di Serie B. Si tratta di Marcel Buchel (Ascoli), Marco Calderoni (Vicenza) e Kamil Glik (Benevento).

Il centrocampista ascolano non potrà scendere in campo nel prossimo turno quando i compagni saranno ospiti del Crotone ancora a secco di vittorie in questo inizio di campionato. Situazione poco esaltante per il Vicenza che perde il difensore Calderoni: per lui niente trasferta a Pordenone domenica. Infine salterà la gara casalinga del suo Benevento il difensore centrale Kamil Glik contro il neopromosso Perugia.

OMNISPORT | 28-09-2021 14:40