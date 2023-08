Serie B, i big match della 3a giornata: dove vederli in diretta Tv e streaming

Non c'è tempo per respirare nel campionato cadetto, è subito 3a giornata: scopri tutte le info utili per seguire i big match di Serie B

28-08-2023 11:51

Ho conseguito la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione e la Laurea Magistrale in Corporate Communication e Media presso l'Università degli Studi di Salerno. Giornalista pubblicista dal 30 settembre 2020, seguo, pratico e mastico calcio da sempre. Da agosto 2021 anche speaker radiofonico.

Primo turno infrasettimanale in Serie B, in occasione della 3a giornata della regular season, che si consumerà tra domani martedì 29 e mercoledì 30 agosto. Qui di seguito tutte le info utili per vedere i big match di questo turno in diretta Tv e streaming online, con la consapevolezza che siamo soltanto all’inizio di un campionato caratterizzato da squadre importanti e piazze storiche del calcio italiano.

Dove vedere le gare della 3a giornata di B: diretta Tv e streaming

Tutto pronto per la 3a giornata della Serie B 2023-24, che si aprirà domani martedì 29 agosto con quattro interessanti incroci: dallo spettacolo di Pisa-Parma alla curiosità per Cosenza-Palermo, senza dimenticare Ascoli-Feralpisalò e Cosenza-Modena. Archiviato il 2° turno, il campionato cadetto entra nel vivo e si prepara ad una due giorni ricca di gol e colpi di scena, a pochi passi dalla chiusura del calciomercato estivo.

Tutte le partite della 3a giornata di Serie B saranno trasmesse in diretta Tv sui canali Sky Sport, con Diretta Gol Serie B su Sky Sport Summer HD, e live in streaming online su DAZN, che ha acquisito in co-esclusiva i diritti televisivi della cadetteria, come accaduto lo scorso campionato. Avrete la possibilità di navigare sulla piattaforma attraverso una smart Tv o grazie a dispositivi quali Ps4 e XBox. L’app di DAZN è disponibile anche sulla “Home” di SkyQ.

Servizio streaming attivo anche su Sky Go, applicazione facilmente scaricabile e accessibile tramite un comune login, con i dati del proprio abbonamento e una password preimpostata, prima di selezionare l’evento di riferimento su smartphone, pc o tablet. Vi ricordiamo, inoltre, che da luglio 2023 non è più possibile vedere la Serie B su Helbiz Live, broadcaster che non ha rinnovato l’accordo con la Lega presieduta da Mauro Balata per la stagione attualmente in corso. Non è prevista nessuna diretta Tv in chiaro.

I big match della 3a giornata di Serie B

Sale l’attesa per le sfide più importanti di questo turno infrasettimanale, che vedrà subito in campo l’unica squadra finora a punteggio pieno, in attesa dei recuperi legati a ricorsi, riammissioni e ripescaggi: il Parma di Fabio Pecchia, infatti, farà visita al sorprendente Pisa di Alberto Aquilani, tra le mura della splendida “Arena Garibaldi – Romeo Anconetani”. Esordio casalingo per i toscani, reduci dalla straordinaria vittoria in trasferta contro la Sampdoria di Andrea Pirlo, mentre i crociati faranno di tutto per confermare quanto di buono fatto nelle prime due uscite. Fischio d’inizio previsto per domani, martedì 29 agosto, alle ore 20.30.

Mercoledì, invece, toccherà proprio alla Samp, chiamata ad ospitare il Venezia e a regalare la prima gioia al popolo blucerchiato, ancora scottato dalla retrocessione e dalle note vicende societarie che hanno segnato l’estate 2023. I lagunari, dal canto loro, hanno dovuto accontentarsi di un pari nell’ultimo weekend contro il Cosenza e vorranno immediatamente rifarsi a Marassi.

Catanzaro in fermento per la prima allo “Stadio Nicola Ceravolo” delle Aquile di Vincenzo Vivarini, capaci di battere la Ternana sul neutro del “Via del Mare” di Lecce nel posticipo della 2a giornata. Ora, la spinta del pubblico giallorosso per ingranare la marcia giusta e avvicinarsi subito alla quota salvezza, obiettivo primario del club di Floriano Noto. Di fronte, però, l’ambizioso Spezia di mister Alvini, che non resterà di certo a guardare.

In contemporanea, occhio anche a Bari-Cittadella, partita che potrebbe regalare sorprese e continui capovolgimenti di fronte, considerando le caratteristiche delle due compagini. I Galletti, del resto, hanno intenzione di dare continuità al successo di Cremona, che ha riportato serenità all’interno dello spogliatoio.

