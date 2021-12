Serie B: i giocatori squalificati dal giudice sportivo

07-12-2021 15:55

Il Giudice Sportivo di Serie B, in base alle risultanze arbitrali, ha fermato per un turno sette giocatori dopo la sedicesima giornata di campionato.

Si tratta di Federico Gatti del Frosinone che si vedrà costretto a saltare la delicata trasferta di Monza; Alessandro Salvi dell’Ascoli invece non potrà essere convocato per la trasferta dei marchigiani a Cittadella; stop anche per Juan Brunetta: il Parma farà a meno di lui nel match casalingo contro il Perugia.

Thiago Cionek e Perpatim Hetemaj invece non saranno della gara che la Reggina affronterà al Granillo contro l’Alessandria; Filippo Scaglia non partirà per Vicenza dove il Como è atteso da un’importante trasferta e infine Andres Tello non farà parte dei convocati del Benevento per la trasferta di Terni.

