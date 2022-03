01-03-2022 22:01

Al termine delle prime partite della ventisettesima giornata di Serie B il Brescia di Filippo Inzaghi sale in testa alla classifica battendo in rimonta il Perugia. Scavalcate Cremonese, che viene fermata sull’1-1 a Benevento, e Lecce, che domani sarà impegnato in casa contro l’Ascoli. La Ternana sconfigge 1-0 il fanalino di coda Pordenone.

OMNISPORT