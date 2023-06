Serie B, il Brescia va all’attacco della Reggina: Cellino vuole il ripescaggio

Il Brescia del presidente Cellino, retrocesso in serie C, si lancia conto la Reggina che ha presentato un piano per la ristrutturazione del debito. I lombardi chiedono il ripescaggio

08-06-2023 19:14

Il campionato di serie B non si è ancora concluso. Stasera ci sarà il primo atto della finale Playoff tra Cagliari e Bari, ma a quanto pare la serie Cadetta rischia di riaprirsi anche per la zona retrocessione, o almeno è quello che si augura il presidente del Brescia, Massimo Cellino che lancia un attacco frontale alla Reggina.

Serie B, la ristrutturazione del debito della Reggina

Tutto si base su quello che avverrà domani a Reggio Calabria: nella città calabrese si terrà un’udienza in Tribunale con la Reggina che ha chiesto l’approvazione del piano di ristrutturazione del debito e anche il Brescia è stato ammesso al dibattimento. Si tratta di una vicenda piuttosto unica nel mondo del calcio e che ha già avuto ripercussioni sul club calabrese che ha scontato una penalizzazione di 5 punti (gli amaranto sono poi stati eliminati ai playoff).

Brescia, Cellino contesta le irregolarità della Reggina

A riportare di questa guerra in corso è la Gazzetta dello Sport che rivela come il presidente del Brescia, Massimo Cellino, abbia chiesto ad uno studio milanese un analisi del piano e poi ha fatto redarre un esposto che mette in rilievo le irregolarità che sono emerse. Il Brescia si è impegnato in questa battaglia perché senza l’approvazione del piano l’iscrizione della Reggina alla prossima serie B sarebbe a rischio e si aprirebbero le porte per un ripescaggio del Brescia.

Brescia-Reggina: la guerra si gioca sui numeri

L’esposto presentato dal Brescia, che è stato ammesso al dibattimento di domani, si base sull’incongruenza di alcuni numeri presenti nel piano presentato dalla Reggina. Gli esperti del club lombardo contestano infatti gli incassi provenienti da sponsorizzazioni e da stadio, oltre che la mancanza di alcune voci di spese che il club dovrà sostenere nelle prossime settimane. Ma sono tante le contestazioni sui numeri proposte dal Brescia e dal presidente Cellino che spera di riuscire a mettere in difficoltà la Reggina in vista dell’iscrizione alla prossima serie B per la quale bisogna attendere il termine del 20 giugno.