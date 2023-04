Serie B: il Frosinone torna a vincere. Stop Genoa, ok Reggina, Bari e Parma

I risultati della 32esima giornata del campionato cadetto

10-04-2023 17:09

Il Frosinone capolista torna a vincere nella 32esima giornata del campionato di Serie B: la squadra di Grosso ha battuto per 2-0 l’Ascoli grazie alle reti di Lucioni e Mulattieri, ed ora in classifica conta 6 punti di vantaggio sul Genoa, bloccato sul 2-2 a Como (Cutrone e Mancuso rimontano le reti di Strootman e Coda).

Vittoria in extremis per il Bari, che ha piegato il Sudtirol in trasferta per 1-0 grazie al gol di Morachioli. Bene anche Reggina e Parma rispettivamente contro Venezia e Cittadella.

In coda, la Spal ha ottenuto una vittoria importante in casa del Benevento e lo ha scavalcato in classifica, portandosi al terzultimo posto. Stregoni ultimi dopo la vittoria del Brescia contro la Ternana. In campo alle 18 Pisa-Cagliari, alle 20.30 Palermo-Cosenza.

I risultati della 32esima giornata

Benevento-Spal 1-3

Brescia-Ternana 1-0

Cittadella-Parma 0-1

Como-Genoa 2-2

Frosinone-Ascoli 2-0

Perugia-Modena 0-1

Reggina-Venezia 1-0

Sudtirol-Bari 0-1