Serie B, il Genoa stacca il Bari

Cade ancora il SudTirol, in coda passo decisivo del Venezia: tocca a Cagliari e Frosinone.

15-04-2023 16:08

Si rimescolano, come al solito, le carte tra i cadetti: il Genoa mette sei lunghezze tra sé e il Bari, che rimonta il Como, senza trovare però i tre punti nel forcing finale. Ormai per il secondo posto che vale la massima serie è corsa a due, perché il SudTirol perde (senza segnare) per la seconda volta consecutiva e la Reggina frena: Cosenza e Cittadella non si fanno male, ne approfitta il Venezia che batte il Palermo in un incontro pirotecnico; brodino per il Benevento maglia nera del gruppo, ma Brescia e SPAL a loro volta non danno la sgasata.

Questi i risultati:

Modena-Parma 1-1 Diaw (M) Benedyczak (P)

Ascoli-SudTirol 1-0 Gondo rig. (A)

Bari-Como 2-2 Ioannou (C) Cutrone (C) Cheddira (B) Di Cesare (B)

Benevento-Reggina 1-1 Pierozzi (R) Ciano (B)

Cosenza-Cittadella 1-1 D’Urso (CO) Antonucci (CI)

Genoa-Perugia 2-0 Frendrup (G) Dragusin (G)

SPAL-Brescia 2-2 Maistro (S) Ayè (B) Maistro (S) Olzer (B)

Venezia-Palermo 3-2 Brunori (P), Johnsen (V) Pohjanpalo (V) Tessmann (V) Tutino (P)

Cagliari-Frosinone (16,15)

Ternana-Pisa (domani)

La classifica: Frosinone 66, Genoa 63, Bari 57, SudTirol 52, Reggina 49, Parma 48, Cagliari 47, Pisa 46, Modena e Palermo 43, Ascoli 42, Como 41, Ternana 40, Venezia 39, Cittadella-Cosenza 37, Perugia 34, SPAL 33, Brescia 32, Benevento 30.