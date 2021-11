Serie B: il giudice sportivo squalifica sei giocatori

23-11-2021 15:22

Dopo la 13^ giornata del campionato di Serie B, il Giudice Sportivo ha squalificato sei giocatori.

Due turni di stop per l’attaccante Cerri del Como e il centrocampista Viviani della Spal. Queste le motivazioni che hanno portato alle due gionrate di squalifica:

CERRI Alberto (Como): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Terza sanzione); per avere, inoltre, al termine della gara, rivolto un’espressione ingiuriosa al Direttore di gara.

VIVIANI Federico (Spal): per avere, al 43° del secondo tempo, rivolto per due volte al Direttore di gara un’espressione irriguardosa.

Il Cittadella perde Adorni per la sfida di domenica pomeriggio al Curi di Perugia che dovrà contestualmente fare a meno di Burrai. Il Pordenone nella delicata sfida in trasferta contro il Frosinone non potrà contare su Falasco, mentre la Ternana attesa dall’ostica trasferta a Lecce, non avrà a disposizione il difensore Sorensen.



