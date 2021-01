Sesto risultato utile consecutivo per il Monza che batte per 1-0 fuori casa il Brescia, che deve incassare la terza sconfitta consecutiva, nel posticipo della diciannovesima giornata di Serie B e si porta al secondo posto in classifica con gli stessi punti della Salernitana e a quattro lunghezze dall’Empoli capolista. Ha deciso un colpo di testa di Frattesi, con la complicità di Joronen, dopo dieci minuti dall’inizio del secondo tempo.

OMNISPORT | 25-01-2021 23:31