Serie B: il Monza comunica l'esclusione di 8 giocatori con la Salernitana

Non era iniziato nel migliore dei modi il cammino di avvicinamento al big match dell’Arechi per il Monza di Brocchi. Nei primi giorni della settimana infatti, alcuni calciatori si erano recati un pomeriggio, al casinò di Lugano. Gli otto giocatori protagonisti dell’accaduto, sono stati costretti all’isolamento fiduciario e non saranno quindi disponibili probabilmente per le prossime due gare.

Il campionato di Serie B domani riprenderà il suo corso dopo la sosta forzata, e la gara tra i biancorossi e la Salernitana è alle porte. Per tutta la settimana il mister brianzolo ha dovuto preparare la trasferta di Salerno con una rosa a ranghi ridotti.

La formazione diventa così un rebus per Brocchi che domani pomeriggio deve vincere per tenere viva la flebile speranza di promozione diretta, ma soprattutto per difendere la quarta posizione che vale vantaggi importanti in ottica playoff”.

Boateng, Bellusci, Donati, Gytkjaer, Armellino, Barillà, Anastasio e Bettella non saranno quindi a disposizione dell’allenatore del Monza Christian Brocchi per il big match di domani contro la Salernitana a causa dalla loro ‘gita’ al casinò di Lugano che ha avuto come conseguenza il loro isolamento. Questo il comunicato del club brianzolo.

“L’ A.C. Monza comunica che le ATS Brianza e Milano hanno disposto l’isolamento attivo degli 8 calciatori, peraltro tutti negativi al tampone, di cui la stampa ha scritto.

Per conseguenza, essi ben potrebbero prender parte alla partita Salernitana-Monza dell’1 maggio 2021, ma così non sarà per esclusivi motivi tecnici, dovuti a deficit di preparazione atletica, non avendo avuto la possibilità di allenarsi a partire dal 27 aprile”.

OMNISPORT | 30-04-2021 16:33