Serie B: ko le prime tre, Balotelli rilancia il Monza

Due sconfitte pesanti per le prime tre della classe nella 35esima giornata del campionato di Serie B. L’Empoli capolista cade ad Ascoli, steso dai gol di Dionisi e Bajic. Il Lecce viene piegato in casa dal Cittadella, mentre la Salernitana cade tra le mura amiche contro il Monza: Mario Balotelli segna una doppietta nella ripresa e decide il match.

Oltre ai brianzoli, si riavvicina alle prime tre anche il Venezia, vittorioso in casa contro il Chievo. Pesante sconfitta per la Spal a Brescia, le Rondinelle tornano in corsa per un posto ai playoff. In coda Entella retrocesso dopo la sconfitta interna con il Vicenza, Pescara travolto dal Cosenza.

I risultati della 35esima giornata di Serie B:

Ascoli-Empoli 2-0

Brescia-Spal 3-1

Cosenza-Pescara 3-0

Cremonese-Reggina 1-1

Entella-Vicenza 1-2

Frosinone-Pisa 3-1

Lecce-Cittadella 1-3

Reggiana-Pordenone 1-0

Salernitana-Monza 1-3

Venezia-Chievo 3-1

OMNISPORT | 01-05-2021 15:59