Serie B, l’11 luglio i calendari: le date che decideranno il destino del Lecco e i ripescaggi

Sarà il 7 luglio la data in cui tutti i nodi verranno sciolte sui caso ammissioni e ripescaggi, che attualmente tiene in ansia le tifoserie di Lecco, Bresci e Perugia

24-06-2023 12:21

Serie B col fiato sospeso. O, meglio, chi guarda al calendario in trepidante attesa sono, essenzialmente, le tifoserie di Lecco, Reggina, Brescia e Perugia. Sul banco, la ben nota vicenda relativa ad ammissione (nel primo caso dei blucelesti lacuali) e ripescaggi, che coinvolgerebbero invece Rondinelle e Grifoni in caso di doppio diniego a partecipare alla prossima cadetteria di Lecco e, per l’appunto, Reggina, ancora alle prese con inadempienze finanziarie.

Serie B, ammissioni e ripescaggi: quando si decide?

Si diceva del calendario dei prossimi giorni. Ebbene, queste, sono le date da segnare col cerchietto roso. Venerdì 30 giugno la Covisoc si riunirà e ed emetterà la propria sentenza sul caso Reggina. Le società interessate avranno quindi tempo fino al 5 luglio per effettuare ricorso, che il Lecco ha già preannunciato in caso di strada sbarrata verso la Serie B conquistata sul campo dopo i playoff infiniti di C e la doppia finale in cui i blucelesti hanno prevalso sul Foggia. Lo stadio “Rigamonti-Ceppi” non è pronto per la seconda serie e la Prefettura ha negato l’opportunità di giocare le partite casalinghe allo stadio “Euganeo” di Padova”: matassa aggrovigliatissima. Ogni decisione in tal senso e per ogni caso in esame, verrà presa il 7 luglio.

La Serie B e l’introduzione del calendario asimmetrico

Intanto l’assemblea di Serie B ha varato, esattamente come in Serie A, il calendario asimmetrico e non speculare, alla spagnola tanto per intenderci. L’ordine delle partite del girone di ritorno non corrisponderà a quello dell’andata. Ma neanche al blocco delle giornate (come inviene avviene in Inghilterra): tutto, insomma, verrà rimescolato.

Serie B 2023-2024: tutte le date

A proposito di calcio inglese, confermato il Boxing Day di Serie B il 26 dicembre. Si parte il prossimo 19 agosto. La sosta invernale è programmata dal 27 dicembre al 12 gennaio, con la prima giornata di ritorno prevista il 13 gennaio. Stabiliti anche i turni infrasettimanali: martedì 29 agosto, martedì 26 settembre, martedì 26 dicembre, martedì 27 febbraio e mercoledì primo maggio, oltre a Pasquetta, lunedì 1° aprile 2024.