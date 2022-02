Serie B: la Cremonese cerca il primato

15-02-2022 08:32

Inizia oggi il 23° turno di campionato di Serie B: 6 gare oggi e 4 domani.

La Cremonese dopo le due vittorie consecutive trovate contro Monza e Cittadella ospita il Parma che sta cercando faticosamente di approdare almeno ai playoff. I ducali dopo due pareggi contro Crotone e Benevento hanno trovato i tre punti nell’ultimo turno di campionato sconfiggendo il Pordenone. Occasione importante per la Cremonese che in caso di vittoria scavalcherebbe, anche solo per una notte, la capolista Lecce, impegnata domani ad Alessandria.

Il Pisa ospita il Vicenza. Ultima spiaggia per il tecnico Brocchi per cercare di evitare l’esonero e turno casalingo invece da sfruttare per i toscani che vogliono tornare a fare i tre punti dopo una sconfitta e tre pareggi consecutivi che li hanno progressivamente allontanati dalla vetta.

Trasferta delicata per il Monza. L’11 di Stroppa cerca più continuità per assicurarsi un posto certo nei play off, mentre la Ternana di Lucarelli viaggia a metà classifica rimanendo ben lontana dalla zona play out.

A proposito di zone calde, il Cosenza ospita invece il Perugia. I calabresi nelle ultime cinque partite hanno ottenuto tre pareggi e due sconfitte e si trovano nella zona bollente della classifica in piena bagarre retrocessione. Diverso il discorso del Perugia che piano piano è risalito verso le zone nobili del torneo: al momento gli umbi occupano l’ultimo posto disponibile per i play off.

La salvezza passa spesso dalle vittorie casalinghe, ecco perchè il Pordenone deve cercare i tre punti oggi nel derby veneto contro il Cittadella che non sa più vincere: nelle ultime cinque partite infatti i granata hanno totalizzato soltanto 4 punti frutto di 4 pareggi e un ko.

A Ferrara va in scena un match tra le due deluse del campionato. Spal e Reggina avevano in programma di compiere ben altro campionato ma i risultati hanno portato entrambe le formazioni ad essere più vicine ai play out che ai play off. Una vittoria significherebbe per tutte e due, rilanciare il proprio girone di ritorno con nuovi stimoli e ambizioni.

Tutte le gare inizieranno alle ore 18.30; domani secondo blocco di partite con la capolista Lecce impegnata sul campo dell’Alessandria.

