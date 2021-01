Serie B: la Salernitana non sbaglia ed è seconda

Sei le partite della diciannovesima giornata di Serie B disputate nel pomeriggio. La Salernitana supera per 2-0 in casa il Pescara e sale al secondo posto in classifica grazie alle reti di Gondo e Cicerelli. Il Cittadella va ko a Venezia, mentre termina in parità la sfida tra Frosinone e Reggina.

Senza reti Ascoli-Chievo e Cosenza-Pordenone, la Reggiana piega per 2-1 in casa il Vicenza grazie a Ajeti e Muratore.

I risultati:

Ascoli-Chievo 0-0

Cosenza-Pordenone 0-0

Frosinone-Reggina 1-1

29′ Folorunsho (R), 84′ rig. Tabanelli (F)

Reggiana-L.R. Vicenza 2-1

18′ Ajeti (R), 75′ Muratore (R), 94′ Zonta (V)

Venezia-Cittadella 1-0

3′ Forte (V)

Salernitana-Pescara 2-0

8′ Gondo (S), 25′ Cicereli (S)

OMNISPORT | 23-01-2021 18:43