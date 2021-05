Serie B, Lecce-Reggina: i convocati di Corini

Sono 23 i prescelti da Eugenio Corini per affrontare la gara casalinga contro la Reggina. Tra gli assenti, spiccano i nomi degli infortunati Adjapong, Pettinari e Calderoni (quest’ultimo comunque presente in ritiro con la squadra), mentre Borbei, Felici, Maselli e Monterisi non sono stati selezionati per scelta tecnica.

Ecco dunque la lista completa degli uomini a disposizione dell’allenatore bresciano:

Portieri: Bleve, Gabriel, Vigorito.

Difensori: Maggio, Pisacane, Lucioni, Meccariello, Dermaku, Zuta, Gallo.

Centrocampisti: Paganini, Mancosu, Nikolov, Bjorkengren, Majer, Hjulmand, Henderson, Tachtsidis.

Attaccanti: Coda, Yalcin, Stepinski, Listkowski, Rodriguez.

OMNISPORT | 06-05-2021 18:50