Serie B: l'Empoli frena, Reggina rimontata a Cosenza

Inizia con un risultato a sorpresa il 23esimo turno di Serie B. Il Monza di Brocchi è infatti caduto in casa contro il Pisa, che ha costruito il successo esterno nel primo quarto d’ora: decide la doppietta di uno scatenato Paolmbi al 7′ e al 12′.

Pisa in contropiede in entrambe le occasioni e Monza infilato in pochi minuti per due volte: dopo la doppietta di Palombi la formazione brianzola non è riuscita a riprendersi nè nella prima frazione, nè nella ripresa, nonostante divere occasioni capitate sugli avanti ospiti: decisivo Gori nel tenere i suoi avanti.

Quarto pareggio consecutivo per la Salernitana, raggiunta nel finale del Vicenza: Tutino sbaglia un rigore nel primo tempo, Aya illude i campani prima dell’immediata risposta di Giacomelli.

Il Lecce passa a Cremona e si riporta in zona playoff: decisiva una rete di Pablo e un autogoal di Castagnetti dopo il sigillo di Gaetano. Espulso nel finale Ravanelli tra i padroni di casa.

Il Pescara resta all’ultimo posto dopo il blitz del Venezia, sempre più destinato ad un campionato di vertice: terza vittoria di fila per i lagunari e ambizioni di promozione rinsaldate. Colpo a Pordenone del Cittadella che ringrazia Beretta e sale a quota 39 punti.

All’Empoli non basta il 13esimo goal in campionato di Mancuso per avere la meglio sulla SPAL, giunta al pari con il rigore trasformato da Salvatore Esposito al 75′. Terzo pareggio di fila per i toscani, ferraresi che non vincono ormai da cinque partite.

La domenica si apre con la vittoria del Frosinone, che batte l’Entella per 2-3 dopo aver subito una rimonta iniziale da 0-2 a 2-2. Decide Iemmello. La Reggiana resiste agli assalti dell’Empoli e porta a casa i tre punti grazie a un rigore di Ardemagni. Vittoria chiave per la corsa salvezza.

Colpo del Brescia, che si toglie dalla zona calda battendo il Chievo 1-0 con un goal di Ayé. Beffa infine per la Reggina nel derby calabrese del lunedì, rimontata dal Cosenza dopo essersi portata sul doppio vantaggio.

SERIE B, 23ª GIORNATA

MONZA-PISA 0-2 [7′ e 12′ Palombi]

SALERNITANA-VICENZA 1-1 [81′ Aya (S), 83′ Giacomelli (V)]

CREMONESE-LECCE 1-2 [7′ Gaetano (C), 30′ aut. Castagnetti (L), 54′ Pablo (L)]

PESCARA-VENEZIA 0-2 [15′ aut. Sorensen, 74′ Modolo]

PORDENONE-CITTADELLA 0-1 [16′ Beretta]

SPAL-EMPOLI 1-1 [27′ Mancuso (E), 75′ rig. Sa. Esposito (S)]

ENTELLA-FROSINONE 2-3 [17′ Maiello (F), 27′ Ariaudo (F), 35′ aut. Curado (F), 50′ Schenetti (E), 76′ Iemmello (F)]

REGGIANA-ASCOLI 1-0 [48′ rig. Ardemagni]

BRESCIA-CHIEVO 1-0 [35′ Ayé]

COSENZA-REGGINA 2-2 [9′ rig. Menez (R), 22′ Folorunsho (R), 39′ Trotta (C), 84′ rig. Carretta (C)]

CLASSIFICA SERIE B

EMPOLI 44 punti CITTADELLA 39 MONZA 39 CHIEVO 39 VENEZIA 38 SALERNITANA 38 SPAL 36 LECCE 35 PORDENONE 32 FROSINONE 32 PISA 31 VICENZA 26 BRESCIA 26 REGGINA 26 REGGIANA 24 COSENZA 23 CREMONESE 23 ASCOLI 21 ENTELLA 17 PESCARA 17

OMNISPORT | 15-02-2021 23:24