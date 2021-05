Serie B: l'Empoli torna in Serie A

Il terzultimo turno di Serie B ci regala il verdetto più importante: l’Empoli torna in massima serie e lo fa con due giornate d’anticipo, con la certezza di chiudere il campionato al primo posto.

Secco 4-0 al Cosenza e ben sette punti di vantaggio sulla Salernitana: per i campani successo importantissimo contro il Pordenone grazie ad un rigore a tempo scaduto trasformato da Tutino.

Terzo il Monza che batte il Lecce e lo aggancia a 61 punti: decisiva una magia su punizione di Barberis. Al Cittadella basta un’autorete di Bonini per avere la meglio dell’Entella (rimasto in dieci per il rosso a Pavic), il Venezia acciuffa il Pisa recuperando due reti di svantaggio. Espulso il pisano Gucher nel finale.

L’Ascoli sbaglia un rigore con Sabiri ma strappa comunque un pari al ‘Granillo’ con la Reggina, blitz esterni del Frosinone sulla SPAL e del Brescia sul Vicenza. 1-1 tra Chievo e Cremonese, il Pescara torna a sperare con la vittoria di misura sulla Reggiana.

Piccolo appunto sul playout che, stando all’attuale situazione, non si disputerebbe: il distacco tra Cosenza e Ascoli è infatti di 6 punti, più dei 4 necessari che eviterebbero la retrocessione diretta alla quartultima classificata.

SERIE B, 36ª GIORNATA

CHIEVO-CREMONESE 1-1 [25′ Fabbro (CH), 48′ Gaetano (CR)]

CITTADELLA-ENTELLA 1-0 [49′ aut. Bonini]

EMPOLI-COSENZA 4-0 [31′ rig. Mancuso, 39′, 61′ Lamantia, 64′ Bajrami]

MONZA-LECCE 1-0 [41′ Barberis]

PESCARA-REGGIANA 1-0 [8′ Capone]

PISA-VENEZIA 2-2 [37′ rig. Marconi (P), 42′ Marsura (P), 77′ Maleh (V), 92′ rig. Forte (V)]

PORDENONE-SALERNITANA 1-2 [6′ Gondo (S), 69′ Misuraca (P), 96′ rig. Tutino (S)]

REGGINA-ASCOLI 2-2 [18′ Cionek (R), 41′ Bajic (A), 49′ Sabiri (A), 63′ Montalto (R)]

SPAL-FROSINONE 0-1 [50′ rig. Novakovich]

VICENZA-BRESCIA 0-3 [38′ Bjarnason, 41′ rig., 50′ Donnarumma]

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 70 punti Salernitana 63 Monza 61 Lecce 61 Venezia 57 Cittadella 56 Chievo 50 Brescia 50 SPAL 50 Reggina 49 Frosinone 46 Cremonese 45 Pisa 45 Vicenza 44 Pordenone 41 Ascoli 41 Cosenza 35 Reggiana 34 Pescara 32 Entella 23

OMNISPORT | 04-05-2021 16:34