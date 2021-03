Serie B, Mazzocchi: "Lo Spezia mi voleva, ma a Venezia c'è un gran progetto"

Ai microfoni di tuttob.com, Pasquale Mazzocchi ha esordito parlando della vittoria contro il Monza: “Abbiamo fatto una grande prestazione interpretando la gara nel migliore dei modi, non era facile perché il Monza ha una rosa ampia e di grande valore, mentre noi pur con alcune assenze siamo riusciti a vincere. Stiamo facendo il nostro campionato e ce la metteremo tutta per finire nel migliore dei modi la stagione. Ci sono squadre con organici importanti. Noi come Venezia all’inizio puntavamo ad una salvezza ‘normale‘ poi nel proseguo della stagione abbiamo visto che il gruppo c’era e abbiamo potuto vincere molte gare. E’ normale che la voglia di dimostrare ancora il nostro valore è tanta”.

Il giocatore del Venezia è stato vicino allo Spezia a gennaio: “Mi aveva cercato ma ho voluto restare qui perché c’è un progetto di altissima qualità. La squadra non arriva da un’annata molto positiva, quindi adesso stiamo facendo una grande stagione e siamo un grande gruppo”.

OMNISPORT | 24-03-2021 14:38