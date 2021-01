Serie B, Monza: Galliani sogna il grande colpo

Certo non si può dire che il Monza non sogni e non faccia sognare in grande i propri tifosi. Dopo un inizio di campionato altalenante, la squadra brianzola di mister Brocchi sembra aver trovato i giusti equilibri e, complice la vittoria di ieri nel derby lombardo contro il Brescia, i biancorossi sono saliti al secondo posto in classifica al pari della Salernitana.

L’ambizione di arrivare in Serie A non è mai stata nascosta dalla dirigenza ad inizio torneo, tanto meno lo è ora che la squadra ha ingranato e “vede” la vetta con un intero girone di ritorno da giocare.

Ad alimentare i sogni promozione ci pensa Adriano Galliani che vorrebbe portare in Brianza l’esperto Eder, reduce dall’esperienza con il Jiangsu Suning in Cina. Un affare non facile, sia per i costi sia per la concorrenza di alcuni club di Serie A, che però potrebbe decollare negli ultimi giorni di mercato.

L’ex giocatore di Inter e Sampdoria sarebbe la ciliegina sulla torta e completerebbe un attacco stellare. Trattativa sicuramente complicata ma sognare non è impossibile.

OMNISPORT | 26-01-2021 14:33