Serie B: oggi il via alla 27a giornata

01-03-2022 11:46

Si gioca nel turno infrasettimanale la giornata numero 27 del campionato di serie B. Oggi in programma quattro match, domani le restanti sei.

Tre partite si disputeranno alle ore 18.30, mentre una, Alessandria-Como, alle 20.30.

Il match clou di oggi è senza dubbio Benevento-Cremonese. “Le Streghe” arrivano da ben tre vittorie consecutive che hanno portato la squadra di Fabio Caserta ad issarsi al quarto posto della classifica con 46 punti. Tre punti in meno degli avversari che oggi si presenteranno al Ciro Vigorito. La Cremonese di Fabio Pecchia è in un gran momento di forma, considerato che i grigiorossi nelle ultime sei partite di campionato hanno vinto quattro volte e pareggiato due, conquistando 12 punti su 18 disponibili.

Occasione importante anche per il Brescia che oggi attende il Perugia. Gli uomini di Inzaghi sono al terzo posto, a meno uno dalla vetta aocciupata dal duo Lecce-Cremonese. Oggi i tre punti in palio valgono molto, anche se il Perugia non scende al Rigamonti per essere la vittima sacrificale. Le speranze di entrare nei play off sono fortissime, quindi ci aspetta una gara combattuta.

Ternana e Pordenone devono riscattarsi. L’11 di Lucarelli viene da due sconfitte consecutive contro Spal e Cremonese, mentre per i veneti prosegue il lungo momento no culminato nell’ultimo turno di campionato dalla quinta sconfitta di fila.

Alle 20.30 chiude la prima parte della 27a giornata il match tra Alessandria e Como. Padroni di casa in crisi dopo le tre sconfitte consecutive che di fatto hanno portato “i Grigi” in piena bagarre playout. Più tranquilli i lariani che galleggiano a metà classifica.

