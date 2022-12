Serie B: pari fra Reggina e Bari, il Pisa batte il Brescia

17-12-2022 23:22

La 17esima giornata del campionato di Serie B si è aperta con due anticipi. Nella sfida delle 18 all’Arena Garibaldi, il Pisa ha ottenuto una larga vittoria per 3-0 nei confronti del Brescia grazie alla doppietta di Gliozzi e alla rete dell’ex Torregrossa. Ora i toscani sono quinti con 26 punti, scavalcando proprio i lombardi fermi a quota 24.

Nella gara delle 20:30 al Granillo invece il big match fra la Reggina seconda e il Bari terzo è terminata in parità. 0-0 tra la squadra di Pippo Inzaghi e quella di Michele Magnani, a cui è stato annullato un gol dal Var il gol di Dorval. Tolto poi anche un rigore. Le due squadre restano a tre punti di distanza: 33 per la Reggina, 30 per il Bari.