Serie B, si parte con Modena-Catanzaro: i big-match e dove vederli in tv o in streaming

In Serie B la lotta per il titolo, i playoff, i playout e la salvezza, prosegue senza sosta: i match della prossima giornata, le date e gli orari

I metri per raggiungere il traguardo sono sempre di meno e in Serie B la lotta è ancora molto accesa. C’è chi ha un po’ di vantaggio e chi si trova in posizioni critiche e in queste ultime sei giornate servirà l’accelerazione definitiva per raggiungere gli obiettivi. Il 33° turno prenderà il via con la sfida tra il Modena e il Catanzaro, poi sabato 13 aprile ci sarà un valzer di partite e domenica si concluderà la giornata con il match tra il Venezia e il Brescia.

Il Como sfida il Bari, lo Spezia vola a Parma

Il Catanzaro dopo la sconfitta interna contro il Como e le speranze per il secondo posto ormai sgretolate, potrà rifarsi con il Modena, reduce da tre pareggi di fila e con una salvezza ancora da conquistare. La classifica della Serie B è molto corta e con una partita sbagliata si può passare dalla zona playoff a quella playout. Weekend complicato per la Ternana, che sarà ospite della Cremonese, in lotta per la promozione. Partita sulla carta abbordabile anche per il Como che aprirà le porte al Bari ormai in piena crisi. I biancorossi non trovano la vittoria da sette giornate.

La capolista Parma, dopo il calo delle ultime settimane, dovrà rifarsi contro lo Spezia per tenersi stretto il primo posto. I bianconeri sono in ripresa e non perdono da cinque turni, ma al “Tardini” sarà difficile mantenere la striscia di imbattibilità. Sfida delicata anche per il Cosenza che cerca punti salvezza: al “Gigi Marulla” arriverà il Palermo di Mignani, che ha esordito conto la Sampdoria con un pari. I blucerchiati invece affronteranno il SudTirol per cercare di restare nella top 8 e accedere alla post season. Obiettivo anche del Pisa, che al momento si trova a quattro punti di distanza: la squadra di Aquilani se la vedrà con la FerallpiSalò in lotta per la salvezza.

Per il Lecco saranno d’obbligo i tre punti contro la Reggiana per cercare di riaccendere una piccola speranza di rimanere in Serie B. Missione che al momento sembra quasi impossibile. A chiudere la giornata ci penseranno Venezia e Brescia, con i lagunari che sognano ancora l’accesso diretto in Serie A.

Serie B, il programma della 33ª giornata

VENERDI’ 12 APRILE

MODENA-CATANZARO ore 20.30

SABATO 13 APRILE

SAMPDORIA-SUDITROL ore 14.00

CREMONESE-TERNANA ore 14.00

PISA-FERALPISALÒ ore 14.00

COMO-BARI ore 14.00

CITTADELLA-ASCOLI ore 14.00

PARMA-SPEZIA ore 16.15

COSENZA-PALERMO ore 16.15

LECCO-REGGIANA ore 16.15

DOMENICA 14 APRILE

VENEZIA-BRESCIA ore 16.15

Dove vedere la Serie B: diretta tv e streaming

Non ci sono canali che abbiano l’esclusiva assoluta per trasmettere la Serie B, di alternative ce ne sono parecchie: