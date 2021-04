Serie B, paura a Brescia: Grassadonia colpito da un malore

Attimi di paura in Serie B, durante il match tra Brescia e Pescara. Verso i minuti finali di gioco, il tecnico degli ospiti Gianluca Grassadonia è stato colpito da un malore, che ha fatto vivere momenti di terrore in campo e sulle panchine delle due squadre.

La comunicazione è arrivata anche tramite i canali social ufficiali del club abruzzese: “Mister Grassadonia sviene in panchina pronti i soccorsi. Apprensione in panchina per il mister. Il gioco ancora fermo. Mister Grassadonia lascia il terreno di gioco accompagnato dai sanitari”.

Il gioco è stato subito interrotto dall’arbitro e Grassadonia è stato soccorso. In campo è entrata anche un’ambulanza. Fortunatamente, dopo qualche minuto, il tecnico si è ripreso, ma è stato portato di corsa in ospedale per accertamenti. Solo allora si saprà qualcosa in più rispetto alle sue condizioni.

Nel frattempo, la partita tra Brescia e Pescara si è conclusa con il risultato di 1 a 1, grazie alle reti di Jagiello e Dessena. Il match è terminato dopo diversi minuti di recupero, a causa dell’inevitabile perdita di tempo per il malore di Grassadonia.

Al termine della sfida tra Brescia e Pescara, al posto di Grassadonia è intervenuto in conferenza stampa il ds degli abruzzesi Antonio Bocchetti, soprattutto per fare chiarezza sul malore del tecnico: “Grassadonia ha avuto un po’ di influenza in questi giorni e in panchina ha accusato un malore, probabilmente un calo di pressione. Nulla di grave, si è ripreso subito e ora sta bene. Covid? Non credo, ieri sera abbiamo effettuato i tamponi, tutti negativi a parte quello che già conoscete e riguarda un nostro giocatore”.

OMNISPORT | 10-04-2021 17:10