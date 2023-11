Serie B, apre Venezia-Catanzaro: tutti i big-match e dove vederli in tv e in streaming

Tutte le sfide del tredicesimo turno della serie cadetta: cresce l'attesa anche per Lecco-Parma e Palermo-Cittadella. Ecco l'intero programma

10-11-2023 12:21

Riflettori puntati sulla tredicesima giornata di Serie B. L’interessante turno si apre con l’anticipo di oggi, venerdì 10 novembre, tra Venezia e Catanzaro. Momenti opposti per le due squadre, con i padroni di casa attualmente secondi in classifica con 24 punti all’attivo e reduci da due vittorie consecutive. Sponda ospite, i giallorossi, quinti con 21 punti, vorranno invertire il trend negativo delle ultime due giornate, terminate con le sconfitte contro Como e Modena.

Il brivido del campionato prosegue nei giorni successivi, con la capolista Parma impegnata sul campo del Lecco e il Palermo che ospiterà il Cittadella. Si attendono scintille anche per la sfida salvezza a Spezia tra i liguri e la Ternana. Giornata interessante per tutte le squadre, con punti pesanti che potrebbero modificare la classifica corta.

Le gare del weekend in serie B

Una folta lista di match nella giornata di sabato 11 novembre, con quattro sfide alle 14. L’Ascoli ospiterà il Como, con i lariani che cercheranno la prima vittoria storica al Del Duca. Contemporaneamente scenderanno in campo Cosenza e Reggiana, con Nesta che dovrà far fronte a numerose assenze.

Ritorna la sfida dopo due anni tra FeralpiSalò e Bari, con la squadra di Zaffaroni fanalino di coda della classifica con una sola vittoria all’attivo. Il Südtirol ospiterà il Pisa al Druso di Bolzano, con i nerazzurri che vorranno sfatare il tabù dell’allenatore Bisoli: nei due precedenti tra le due squadre, gli altoatesini hanno sempre avuto la meglio.

Il programma di sabato si chiuderà con il match tra Modena e Sampdoria alle 16:15, con Pirlo che proverà spezzare la maledizione delle due vittorie consecutive, che mancano ai blucerchiati da 74 partite. A rendere entusiasmante l’ambiente, sarà l’approdo allo stadio Braglia di circa tremila tifosi della Samp, pronti a sostenere la squadra dopo il sensazionale successo sul Palermo.

Tanto divertimento in vista della giornata di domenica, con quattro appassionanti partite in programma alle 16:15. Tutto pronto per il derby tra Brescia e Cremonese, con le Rondinelle che, in mezzo a un periodo difficile, si apprestano a salutare l’allenatore Gastaldello, dando il benvenuto a Vecchi. Nel contempo, i grigiorossi hanno ritrovato il sorriso, dopo le vittorie con Cittadella e Spezia.

L’attesa cresce in vista del prossimo incontro tra la capolista Parma e il Lecco, attualmente al quartultimo posto. La squadra guidata da Pecchia si trova alla caccia della sua prima vittoria storica in Serie B contro i blucelesti. Nel contempo, gli uomini di Bonazzoli, con una gara da recuperare, vantano un’imbattibilità nelle ultime quattro sfide.

Non sarà da meno la gara tra Palermo e Cittadella, sfida attesissima della giornata che andrà in scena al Renzo Barbera. Infine, testa alla sfida salvezza tra Spezia e Ternana, dove i rossoverdi si preparano per il primo match sotto la guida di Breda.

Serie B, il programma della tredicesima giornata

Il tredicesimo turno si aprirà con l’anticipo tra Venezia e Catanzaro. Si prosegue domani, sabato 11 novembre con cinque sfide, tra cui quattro con fischio d’inizio alle 14 e una alle 16:15. La giornata si chiuderà domenica con i quattro match delle 16:15. Di seguito tutti i dettagli.

Venerdì 10 novembre

Venezia-Catanzaro ore 20:30

Ascoli-Como ore 14

Cosenza-Reggiana ore 14

FeralpiSalò-Bari ore 14

Sudtirol-Pisa ore 14

Modena-Sampdoria ore 16:15

Lecco-Parma ore 16:15

Palermo-Cittadella ore 16:15

Spezia-Ternana ore 16:15

Brescia-Cremonese ore 16:15

Dove vedere la Serie B in diretta tv e streaming

Non ci sono emittenti che abbiano l’esclusiva assoluta per trasmettere le gare di Serie B. Dunque, sarà possibile seguire la tredicesima giornata di campionato in diretta tv su Sky, mentre in streaming basterà scaricare l’app SkyGo o Now Tv, sempre con la sottoscrizione di un abbonamento. Inoltre, sarà possibile gustarsi i match anche su DAZN.

