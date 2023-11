Serie B recuperi 2a giornata risultati: il Palermo ritrova vittoria e sorriso, Lecco e Spezia non si fanno male. Classifica

Il Palermo recupera posizioni in classifica battendo il Brescia di misura nel recupero della seconda giornata di serie B, solo pari tra Lecco e Spezia e ora per i liguri potrebbe arrivare anche qualche decisione importante

La serie B è tornata in campo con i recuperi della seconda giornata. C’era grande attesa per la prova del Palermo che dopo qualche risultato negativo torna alla vittoria davanti al proprio pubblico battendo il Brescia. Finisce in parità, senza reti, lo scontro di bassa classifica tra il Lecco e lo Spezia.

Palermo-Brescia 1-0: la decide Coulibaly

Non è stata una gara molto emozionante quella che si è giocata al Renzo Barbera. La squadra rosanero però è stata più cinica, capace di sfruttare l’occasione migliore avuta con Coulibaly al 27’. Da quel momento c’è stato definitamente più Brescia con le rondinelle che hanno spinto a ungo ala rete del pareggio senza però riuscire a trovare la soluzione vincente.

Per il Palermo un balzo importante in classifica dopo qualche settimana complicata. I rosanero sono ora al terzo posto in classifica con un punto di distanza dal Venezia e 6 dalla capolista Parma. Arranca invece il Brescia dopo un inizio di stagione molto positivo.

Lecco-Spezia 0-0: un pari che non serve a nessuno?

Cercavano risposte sia Lecco che Spezia in questa gara di recupero della seconda giornata però sembrano averne trovate poche entrambe. C’era voglia di portare a casa i tre punti da entrambe le parti ma anche tanta paura di rimediare una sconfitta che poteva risultare pesantissima per il futuro. Ma nonostante la posta in palio e qualche timore, sia i padroni di casa che la squadra di Alvini hanno cercato a lungo il gol vittoria. Alla fine ne esce un pareggio tutto sommato giusto con entrambe le squadre appaiate a quota 9 in classifica.

La classifica aggiornata alla 12a giornata

Classifica: Parma 29, Venezia 24, Palermo 23, Modena 22, Catanzaro 21, Cremonese 19, Como 18, Bari 17, Sudtirol, Cosenza e Cittadella 16, Reggiana 15, Brescia e Pisa 13, Ascoli 12, Sampdoria 10, Spezia e Lecco 9, Ternana e FeralpiSalò 6.

Sampdoria: 2 punti di penalizzazione

La classifica marcatori alla 12a giornata

In testa alla classifica marcatori della serie B sale Coda, attaccante della Cremonese, in solitaria con 8 gol realizzati in questa prima parte di stagione. Alle sue spalle c’è Casiraghi del Sudtirol a quota 7 reti, lo seguono due attaccanti del Parma: Benedyczak e Man con 6 gol realizzati. A quota 5 invece il terzetto formato da Borini, Mendes e Vandeputte.

