Serie B 12a giornata: Busio fa volare il Venezia colpo Modena, Sibilli trascina il Bari. Classifica aggiornata

Tre punti d'oro in trasferta per il Venezia, che piega la Ternana e si porta in seconda posizione: Bozhanaj fa esultare il Modena, gioia Bari con Sibilli, impresa Cittadella.

Ultimo aggiornamento 04-11-2023 16:26

Sei partite in programma alle 14 di sabato 4 novembre per la dodicesima giornata di Serie B. Il Venezia passa 1-0 a Terni e si porta al secondo posto solitario in classifica, staccando il Catanzaro, sconfitto e scavalcato in classifica dal Modena (1-2, rete decisiva di Bozhanaj allo scadere). Primo squillo del Bari di Marino, che piega l’Ascoli nel finale con Sibilli, mentre il Cittadella piega il Brescia al termine di un match palpitante (3-2). Pari tra Cosenza e FeralpiSalò e tra Pisa e Como. Alle 16.15 via alla partitissima tra Samp e Palermo, domenica altre tre partite.

Bari-Ascoli 1-0, decide Sibilli

Prima vittoria per il Bari targato Marino. Gara non facile per i pugliesi contro un Ascoli ben messo in campo. Lo 0-0 resiste fino a 10′ dal termine, quando a decidere il match è un guizzo di Sibilli che fa esplodere il pubblico del San Nicola. Bari che coi tre punti conquistati fa il suo ingresso in zona playoff, riavvicinandosi alle posizioni che contano. Prima vittoria casalinga, tra l’altro, per l’undici biancorosso.

Catanzaro-Modena 1-2, rimonta emiliana

Spettacolo ed emozioni al Ceravolo. Il Modena batte in rimonta il Catanzaro, scavalcando i calabresi in classifica e portandosi al secondo posto a due lunghezze dal Venezia. Catanzaro in vantaggio al 19′ con Vandeputte, ma dopo appena otto minuti il Modena si riporta in parità grazie a un gol di Manconi. Nel secondo tempo entrambe le squadre vanno vicine alla marcatura, ma a trovarla è il Modena al 5′ di recupero con Bozhanaj.

Cittadella-Brescia 3-2, quante emozioni

Cinque gol e tante emozioni tra Cittadella e Brescia. Lo 0-0 si sblocca dopo appena 4′ quando Frare del Cittadella fa gol nella porta sbagliata. Al 13′ i veneti trovano il pari con Carriero, venti minuti dopo si portano in vantaggio con Vita. Nella ripresa la situazione torna in equilibrio al 24′, quando il Brescia trova la marcatura del 2-2 con Bertagnoli, ma a 7′ dalla conclusione è Maistrello a firmare il definitivo 3-2, regalando la vittoria al Cittadella.

Cosenza-FeralpiSalò 1-1, Butic replica a Venturi

Solo un punto per il Cosenza contro la FeralpiSalò, fanalino di coda della classifica. I calabresi sbloccano il risultato al 19′ del primo tempo con Venturi, ma nella ripresa al 17′ è Butic a firmare il pareggio per gli ospiti. La squadra di Caserta prova a riportarsi davanti nel finale, ma senza successo.

Pisa-Como 1-1: apre Cutone, risponde Valoti

Un punto per parte anche tra il Pisa e il Como. Pareggio che fa felici più i lariani dei nerazzurri, anche se a passare in vantaggio era stato proprio il Como al 12′ con Cutrone. In apertura di ripresa, però, il Pisa si porta sull’1-1 con Valoti e nella restante parte del match cerca con maggior insistenza la vittoria, senza però trovarla.

Ternana-Venezia 0-1, Busio firma il colpaccio

Una rete di Busio nel finale del match basta e avanza al Venezia per continuare la sua rincorsa al vertice. Tre punti e secondo posto solitario in classifica per i lagunari a quota 22, solo il Parma ha fatto meglio. Nei guai, invece, la Ternana, raggiunta all’ultimo posto dalla FeralpiSalò con appena sei punti all’attivo.

Risultati e programma della 12a giornata

Sabato 4 novembre ore 14

Bari-Ascoli 1-0

Marcatore: 80′ Sibilli

Catanzaro-Modena 1-2

Marcatori: 19′ Vandeputte (C), 27′ Manconi (M), 95′ Bozhanaj (M)

Cittadella-Brescia 3-2

Marcatori: 4′ aut. Frare (B), 13′ Carriero (C), 33′ Vita (C), 69′ Bertagnoli (B), 83′ Maistrello (C)

Cosenza-FeralpiSalò 1-1

Marcatori: 19′ Venturi (C), 62′ Butic (F)

Pisa-Como 1-1

Marcatori: 12′ Cutrone (C), 46′ Valoti (P)

Ternana-Venezia 0-1

Marcatore: 74′ Busio

Sabato 4 novembre ore 16.15

Sampdoria-Palermo

Domenica 5 novembre ore 16.15

Reggiana-Lecco

Cremonese-Spezia

Parma-Sudtirol

La classifica aggiornata alla 12a giornata

Classifica: Parma 26, Venezia 24, Modena 22, Catanzaro 21, Palermo 20, Como 18, Bari 17, Cremonese, Sudtirol, Cosenza e Cittadella 16, Reggiana 14, Brescia e Pisa 13, Ascoli 12, Spezia 8, Sampdoria e Lecco 7, Ternana e FeralpiSalò 6.

Sampdoria: 2 punti di penalizzazione

La classifica marcatori alla 12a giornata

In testa alla classifica marcatori c’è la coppia formata da Daniele Casiraghi del Sudtirol e Massimo Coda della Cremonese con 7 gol realizzati fino a questo momento. Alle loro spalle il polacco del Parma Benedyzcak fermo a quota 6, a 5 Mendes dell’Ascoli e Man del Parma.

La classifica marcatori completa della serie B