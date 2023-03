Serie B, Ranieri: "Voglio un Cagliari assatanato"

Il tecnico dei sardi ha presentato la sfida in casa del Brescia, penultimo nel campionato cadetto

“Su quali scelte fare all’inizio parlerò bene con i ragazzi, vedrò soprattutto il responso degli allenamenti e come sarà andato il recupero dopo le gare ravvicinate. Voglio vedere lo stesso attaccamento alla maglia, la determinazione mostrata nelle ultime partite. Ho parlato chiaro: non ci sono partite facili, siamo dentro il momento decisivo del campionato dove nessuno ti regala nulla. Servirà una squadra affamata, assatanata”.

Così Claudio Ranieri alla vigilia del match che vedrà in campo il suo Cagliari in casa del Brescia, penultimo in classifica del campionato cadetto e che, dopo continui cambi in panchina, è tornato a fare punti nell’ultimo turno infrasettimanale (0-0 al “Tombolato” contro il Cittadella”. Ranieri ha aggiunto, sui temi riguardanti la promozione diretta in A oppure attraverso i playoff: “Io non mi arrendo e guardo al massimo, poi se riusciremo a raggiungerlo saremo tutti contenti. Non voglio che la squadra molli, in carriera sono sempre stato ambizioso, occorre essere concentrati e convinti, alla fine si farà un bilancio”.