Serie B: riflettori su Palermo-Cosenza, ecco i big-match di sabato e dove vederli

Il ricco programma del torneo cadetto con un occhio di riguardo all'anticipo di venerdì, il menu di sabato. La giornata proseguirà fino a domenica.

21-09-2023 09:59

Mi sono laureato con una tesi sugli stadi di proprietà e, da quel momento, lo sport è diventato terreno nel quale indagare anche per i risvolti più reconditi, meno visibili ma altrettanto decisivi. In un periodo di forte esterofilia calcistica, continuo a scrivere di calcio italiano. Il più bello del mondo.

La sesta giornata di Serie B verrà aperta domani da un match decisamente interessante, come quello del Renzo Barbera tra il Palermo di Eugenio Corini e il Cosenza di Fabio Caserta. Dopodiché il turno proseguirà di sabato per concludersi di domenica con menù assai ricco. Andiamo a vedere cosa ci aspetta in questi primi due giorni densi di impegni del torneo cadetto con una classifica che via via sta prendendo forma anche se naturalmente siamo soltanto all’inizio.

L’anticipo del Barbera: sfida calabrese per il Palermo

Non ha sbagliato un colpo fino a questo momento il Palermo. I rosanero infatti sono reduci da tre vittorie consecutive contro Reggiana, Feralpisalò e Ascoli dopo il pareggio rimediato alla prima giornata. Bilancio di questo avvio di stagione: sette gol realizzati e soltanto uno subito per la granitica formazione guidata da Corini.

Al Renzo Barbera arriverà un Cosenza che invece ha faticato molto di più nelle quattro partite fin qui disputate. L’ultima ha visto i Lupi della Sila impattare per 2-2 al cospetto del Sudtirol.

Le probabili formazioni del match

4-3-3 per il Palermo che si affida a Pigliacelli in porta; Mateju, Lucioni, Ceccaroni e Lund completano il pacchetto arretrato; Stulac da play contornato da Segre ed Henderson; in attacco Brunori tra Di Mariano e Di Francesco.

Nel Cosenza davanti a Micai troviamo Rispoli, Meroni, Venturi e D’Orazio; Zuccon, Calò e Voca a metà campo; Marras è il trequartista alle spalle del duo formato da Forte e Tutino.

Gli altri match del sabato

Giornata importante, dicevamo, la sesta di Serie B. Che effettivamente prosegue al sabato con partite degne di nota. Cominciamo con Cremonese-Ascoli, due squadre ancora alla ricerca di sé stesse e che bazzicano a metà classifica. FeralpiSalò-Pisa ad oggi è uno scontro salvezza.

Anche la Ternana cerca punti per allontanarsi dai bassifondi sebbene in casa contro il Sudtirol non sia questa un’impresa semplice. Brescia-Venezia e Modena-Lecco completano il quadro delle partite delle ore 14. Alle 16:30 tocca poi a Spezia-Reggina con i padroni di casa che fin qui hanno ampiamente deluso le aspettative.

Il programma completo del turno

Venerdì 22 settembre, ore 20,30

Palermo – Cosenza

Sabato 23 settembre, ore 14

Cremonese – Ascoli

Feralpisalò – Pisa

Ternana – Sudtirol

Brescia – Venezia

Modena – Lecco

Sabato 23 settembre, ore 16,15

Spezia – Reggiana

Domenica 24 settembre, ore 16,15

Bari – Catanzaro

Parma – Sampdoria

Cittadella – Como