14-01-2022 20:55

L’emergenza Covid-19 continua a flagellare il campionato di Serie B. Sono state rinviate infatti tre partite della diciannovesima giornata del campionato cadetto in programma tra domani e dopodomani: Cittadella-Cosenza e Parma-Crotone, che erano in calendario domani entrambe alle 14, e Vicenza-Alessandria, inizialmente programmata per domenica alle 18,30. Non si conoscono ancora le date dei recuperi.

OMNISPORT