Vicenza, nota del club: altri due giocatori positivi al Covid-19

13-01-2022 14:02

Il Vicenza avrebbe dovuto recuperare il match contro il Lecce questa sera, ma purtroppo la squadra veneta non sarà in campo al Via Del Mare.

Sale infatti a 12 il numero dei positivi e questo rende impossibile giocare il match contro i salentini. All’esito dei tamponi molecolari infatti, effettuati nella giornata di ieri, mercoledì 12 gennaio, la società LR Vicenza comunica che sono emersi due ulteriori giocatori positivi al Covid-19. Entrambi i soggetti sono stati posti in isolamento domiciliare, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore.

Dal medesimo test, inoltre, un calciatore e cinque membri dello staff, positivi in precedenza, risultano ora negativizzati. I tesserati verranno sottoposti alle visite di idoneità previste dal protocollo sanitario, per potersi riaggregare al gruppo squadra.

Al momento dunque, 10 giocatori e 2 componenti dello staff, risultano essere positivi al Covid-19.

Questa sera quindi in campo soltanto Benevento-Monza col calcio d’inizio fissato per le ore 20.30.

OMNISPORT