Serie B risultati 22a giornata: il Parma crolla a Modena, blitz Ascoli. Venezia lampo nella nebbia. Classifica

27-01-2024 16:32

Serie B, grandi emozioni nella terza giornata di ritorno. Clamoroso passo falso del Parma capolista: la squadra di Pecchia crolla nel derby di Modena, rimediando un ko pesante (3-0). Alle sue spalle ne approfittano Cremonese e Venezia: i grigiorossi piegano di misura il Brescia, i veneti la Ternana in una partita resa invisibile dalla fitta nebbia. Si ferma il Como, battuto sul proprio campo dall’Ascoli, mentre si sblocca fuori casa il Cosenza, corsaro sul campo del Sudtirol.

Modena-Parma 3-0: capolista ko dopo due mesi e mezzo

Dopo due mesi e mezzo d’imbattibilità, il Parma capolista va incontro a una rovinosa sconfitta e proprio in un derby molto sentito dai tifosi. È festa grande, invece, per il Modena, che rifila un clamoroso 3-0 ai ducali e festeggia il ritorno in zona playoff. Primo gol dei padroni di casa al 15′: destro potente di Battistella, che non lascia scampo a Chichizola. Otto minuti dopo il raddoppio: Abiuso sfrutta un assist di Ponsi e batte il portiere col sinistro. In avvio di ripresa il tris: Ponsi, a tu per tu con Chichizola, completa la goleada.

Cremonese-Brescia 1-0: Abrego firma la vittoria

Continua la scalata in classifica della Cremonese. Altri tre punti per i grigiorossi, che piegano di misura il Brescia e si portano in seconda posizione a braccetto col Venezia. Partita vivace e ricca di emozioni, decisa da una segnatura di Abrego alla mezz’ora. Azione insistita dei grigiorossi, il numero 32 lavora benissimo al limite, entra in area e trova l’uno-due con Coda, chiudendo poi la trama offensiva con un tocco di punta ravvicinato che non dà scampo ad Andrenacci.

Como-Ascoli 0-2: colpaccio dei bianconeri nel finale

Si decide nella ripresa il match tra Como e Ascoli. Tre punti d’oro per i bianconeri, che si risollevano in zona salvezza. Si ferma, invece, la marcia dei padroni di casa, non più secondi in classifica. Dopo l’espulsione di Odenthal, decisa dopo consulto VAR per una gomitata a Rodriguez, l’Ascoli spinge e trova il gol del vantaggio con Pedro Mendes, di testa. Pochi minuti dopo arriva il raddoppio, in seguito a una sfortunata deviazione di Cassandro su punizione di Falzerano.

Sudtirol-Cosenza 0-1: Frabotta spezza il digiuno

Non segnava da una vita lontano dal San Vito-Marulla, il Cosenza: c’è riuscito al 33′ del secondo tempo del match sul campo del Sudtirol, vinto di misura grazie a un gol dell’ultimo arrivato. È stato infatti Frabotta, terzino in prestito dalla Juventus, a beffare il portiere avversario: assist di Zuccon e gran tiro dal limite dell’area per il vantaggio dei silani. Vani i tentativi della formazione di casa di riportarsi in parità nel finale.

Venezia-Ternana 1-0: decide Busio nella nebbia

Impossibile descrivere una partita che nessuno è riuscito a vedere. Nebbia fitta in Laguna e spettatori, quelli che hanno acquistato il biglietto per accomodarsi sulle tribune del Penzo e quelli che hanno sottoscritto gli abbonamenti a DAZN, Sky e NOW, letteralmente gabbati: possibile che a nessuno sia venuto in mente di riprogrammare il match in altra data, in modo da renderlo eventualmente anche visibile? I tifosi del Venezia, comunque, saranno contenti lo stesso: è finita infatti 1-0, pare abbia segnto Busio a 6′ dalla fine.

Catanzaro-Palermo 1-1: Segre risponde a Biasci

Finisce 1-1 tra Catanzaro e Palermo nell’anticipo. Al 29′ la sblocca il Catanzaro con Biasci, già castigatore dei rosanero all’andata. La punta di San Giuliano Terme approfitta di una ribattuta a seguito di una mischia innescata da un cross dalla destra di Situm, forando la rete avversaria. Nel secondo tempo arriva l’1-1 grazie all’azione di Segre, servito dal cross di Di Mariano e con la palla sfiorata da Fulignati ma invano. Curiosità: nei sei gol segnati ad oggi in questa stagione da parte dell’attaccante rosanero, questo è il quinto di testa.

Serie B: calendario e risultati 22esima giornata

Venerdì 26 gennaio ore 20.30

Catanzaro-Palermo 1-1

Marcatori: 29′ pt Biasci (C), 3′ st Segre (P)

Sabato 27 gennaio ore 14

Cremonese-Brescia 1-0

Marcatori: 30′ pt Abrego

Como-Ascoli 0-2

Marcatori: 37′ st Pedro Mendes, 44′ st aut. Cassandro

Modena-Parma 3-0

Marcatori: 15′ pt Battistella, 23′ pt Abiuso, 2′ st Ponsi

Sudtirol-Cosenza 0-1

Marcatore: 33′ st Frabotta

Venezia-Ternana 1-0

Marcatore: 39′ st Busio

Sabato 27 gennaio ore 16.15

Bari-Reggiana

FeralpiSalò-Lecco

Pisa-Spezia

Domenica 28 gennaio ore 16.15

Cittadella-Sampdoria

Serie B: la classifica aggiornata

Classifica: Parma 45; Venezia e Cremonese 41; Como 39; Cittadella e Palermo 36; Catanzaro 34; Modena 31; Brescia 29; Bari e Cosenza 27, Pisa 26; Reggiana 25; Sudtirol 24; Sampdoria 23; Ascoli 22; Ternana 21; Lecco 20; FeralpiSalò e Spezia 17.

Sampdoria: 2 punti di penalizzazione

Serie B, il prossimo turno (2-4 febbraio)

Palermo-Bari venerdì 2 febbraio ore 20.30

Cosenza-Pisa sabato 3 febbraio ore 14

Parma-Venezia sabato 3 febbraio ore 14

Reggiana-FeralpiSalò sabato 3 febbraio ore 14

Spezia-Catanzaro sabato 3 febbraio ore 14

Brescia-Cittadella sabato 3 febbraio ore 14

Lecco-Cremonese sabato 3 febbraio ore 16.15

Sampdoria-Modena sabato 3 febbraio ore 16.15

Ternana-Como sabato 3 febbraio ore 16.15

Ascoli-Sudtirol domenica 4 febbraio ore 16.15

