Serie B: il Sassuolo vince con il Mantova e vola a +5 dal Pisa al primo ko interno: impresa del Cittadella

25esima giornata di cadetteria: vola il Sassuolo con Laurientè e va a +5 dal Pisa, che viene mandato ko dal Cittadella. Successo anche per il Cosenza

Dopo il pari a reti inviolate nell’anticipo tra Brescia e Salernitana, prosegue a ritmi serrati la 25esima giornata di Serie B. Un super Laurientè e la rete di Pierini trascinano il Sassuolo, che supera il Mantova e allunga in vetta, portandosi a +5 sul Pisa. Proprio la squadra di Filippo Inzaghi, viene stesa dalla rete decisiva di Pandolfi, che regala il successo al Cittadella. Vittoria di misura anche per il Cosenza, che si impone al San Vito-Marulla contro la Carrarese. Botta e risposta tra Quagliata e Mateus Lusuardi, infine, nel match tra Frosinone e Catanzaro. La giornata prosegue con Sampdoria-Modena, mentre cresce l’attesa per i big-match della domenica: riflettori puntati sul derby tra Reggiana e Cesena e la gara Spezia-Palermo.

Serie B, successo per Cosenza, Sassuolo e Cittadella

Importante vittoria del Cosenza nello scontro salvezza contro la Carrarese. I calabresi interrompono un digiuno di undici partite senza successi, battendo la squadra di Calabro grazie alla rete decisiva di Hristov nella ripresa, che finalizza un preciso cross dalla bandierina di Ricciardi. Nel finale, la Carrarese trova la rete del pari con Illanes, ma viene annullata per fuorigioco. Allo Stadio Benito Stirpe, invece, Frosinone e Catanzaro non vanno oltre l’1-1: i padroni di casa sbloccano il risultato nel primo tempo con Mateus Lusuardi, mentre i calabresi rispondono nella ripresa con Quagliata.

Il Sassuolo vola: grazie a un’altra superba prestazione di Laurientè e alla rete di Pierini e espugna il Danilo Martelli, manda ko il Mantova e allunga in vetta con +5 sul Pisa, complice la sconfitta degli uomini di Filippo Inzaghi, battuti per la prima volta in stagione tra le mura amiche dal Cittadella. Gli uomini di Dal Canto colpiscono con una ripartenza letale e gelano l’Arena con la rete di Pandolfi. In pieno recupero, Pamieri trova anche il raddoppio, ma viene annullato per fuorigioco. I nerazzurri, così, tornano alla sconfitta dopo sei risultati utili consecutivi. Alle 17:15, il sabato di Serie B si chiuderà con la sfida tra Sampdoria e Modena.

Serie B, 25esima giornata: il programma

Di seguito, il programma completo della 25esima giornata di Serie B:

Brescia-Salernitana 0-0

Cosenza-Carrarese 1-0

Frosinone-Catanzaro 1-1

Mantova-Sassuolo 0-3

Pisa-Cittadella 0-1

Sampdoria-Modena sabato 8 febbraio ore 17:15

Cremonese-Südtirol domenica 9 febbraio ore 15

Reggiana-Cesena domenica 9 febbraio ore 15

Spezia-Palermo domenica 9 febbraio ore 15

Juve Stabia-Bari domenica 9 febbraio ore 17:15

Classifica Serie B 2024/25